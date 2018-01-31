CHP'YE ZİYARET

Bora Başkanı Enver Han, Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ı ziyaretti. Başkanlığının hayırlı olmasını dileyen Han“ Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’na seçilen adaşım, çok kıymetli dostum Enver Kiraz’ı ziyaret ediyoruz ve gerek ilçe başkanlığına seçilen Ahmet başkanımı, gerek genel sekreterliğe seçilen Ercan kardeşimi Tayyar ve Hasan beyi de ziyaret ediyoruz. Ben Enver Başkan’ın nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm kurumlarına seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.



“Demokrasimizin vazgeçilmezi, olmasa olmazıdır”

Demokrasiye sunacakları katkılardan ötürü CHP İl başkanını tebrik eden Han, "Demokrasiye sunacakları katkılardan ötürü şimdiden başarılar diliyorum. Siyasi partiler bizim demokrasimizin vazgeçilmezi, olmasa olmazıdır. Gerek muhalefet gerek ana muhalefet gerekse de iktidar partisi iktidar oyununu oynayacak, muhalefet partisi ana muhalefet görevini yapacak, diğer ana muhalefet partisi ana muhalefet partisi görevini yerine getirecek dolayısıyla önlerinin açık olması lazım. Tüm siyasi partilerin kendisini ifade etmesi lazım. Bu anlamda il başkanımız Enver Kiraz’ı ve kurullara seçilen tüm arkadaşlarını tebrik ediyor başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Hukuk sisteminde de önemli sıkıntıları görüyoruz”

Kiraz ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Baro başkanlığını gerçekten Malatya’da başarıyla 2 dönemdir sürdüren değerli hukukçu bir arkadaşımız ben kendisine çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Tabi değerli arkadaşlar baro başkanı ziyaret etmişken hukuk sistemi ile de bir şeyler söylemekte de fayda görüyoruz. Gerçekten içinden geçtiğimiz süreç itibari ile özellikle 15 Temmuz’dan sonra 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ve devamında 18, 19 aydır OHAL yönetimi kapsamında değerlendirdiğimizde gerçekten hukuk sisteminde de önemli sıkıntıları görüyoruz. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman hukukun üstünlüğüne adalete, adaletin terazisine her zaman ihtiyaç olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için ülkede mücadele veren siyasi bir partinin temsilcileriyiz bu anlamda. Özellikle son dönemlerde baktığımızda ülkenin hukuki anlamda sorunlar yaşadığını da maalesef görüyoruz. Bir anayasa mahkemesi kararını bile yerel mahkeme tarafından reddediliyor olması veya kabul edilmiyor olması gerçekten ülkenin hukuk sistemi açısından üzüntü verici bir durum diye değerlendiriyoruz geldiğimiz noktayı. Ama hep birlikte baromuz siyasi partiler hem hukukun üstünlüğüne inanan bütün kesimlerle birlikte hukukun tekrardan hak ettiği noktaya gelmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması noktasında elimizden gelen çabayı, katkıyı elbette göstereceğiz" diye konuştu.