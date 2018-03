CHP'YE MUHTARLARDAN ZİYARET

Ziyaret nedeniyle teşekkür eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, muhtarların önemine dikkat çekerek, “Muhtarlar kendi bölgelerinde en demokratik seçilen ve demokrasinin en önemli unsuru olan her kesin oy verdiği bir siyasi partide çok farklı olarak seçilen ve kendi bölgelerine hizmet verirken de bu bakış acısı ile hizmet verir. Muhtarlarımızın söyledikleri bizim için önemli. Biz her zaman muhtarlarımızın görüşleri doğrultulsun da hem siyasi bakış acımızı hem de Malatya ya bakış acımızı özelikle değerlendirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin uzun süredir bir terör belası ile mücadele ettiğini ifade eden Kiraz, ” Zaman, zaman ifade ediyoruz. Ama şunu da çok net ifade ediyoruz, terör nereden gelirde gelsin kim tarafında yapılırsa yapılsın, terör bir insanlık suçudur. Terörle baş etmenin en önemli yollarında biriside millet olarak birlikte hareket etmektir. Biz birlikte hareket etme noktasında terörün karşısında durma noktasında üzerimize düşen görevi veren bir siyasi partiyiz" dedi.



Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş Enver Kiraz ve yönetimine başarı dileyerek, “Başkanımız güven tazeleyerek yenide seçildi kendilerine hayırlı olsun diliyoruz. Akçadağ muhtarlar derneği olarak ülkemizde siyaset yapan memleket ve millet adına mücadele eden herkesle kol kola el ele bir mücadele içerisindeyiz. Bunların yaptıkları doğru işlerin yanındayız yanlışlarında da ikaz noktasında çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com