CHP suç duyurusunda bulundu

Malatya'da, sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen ve Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatılan bir öğretmen hakkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü suç duyurusunda bulundu. Dün Malatya Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Başkan Kiraz, bir ilkokul öğretmeninin cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetin değerlerine, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine bir öğretmene yakışmayan, hakaret içerikli, çok ağır sözlerle sosyal medya hesabından paylaşımının söz konusu olduğunu söyledi.

HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞINI GÖRDÜK

“Bu paylaşımların uzun süredir var olduğu gerçeği de göz önünde. Atatürk Cumhuriyetimizin, ülkemizin kurucusu. Mustafa Kemal Atatürk’e laf etmek, dil uzatmak veya onun hakkında olumsuz sosyal paylaşım yapmak hiç kimsenin haddi değildir” diyen Başkan Kiraz, sözlerine şöyle devam etti:

“Hele geleceğimizi yetiştiren, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, bu ülkenin yarınları için çocuklarımızı eğiten bir öğretmenin hiç haddinin olmaması gerekir. Yine aynı kişi cumhuriyetin değerlerine ve bizi bugünlere taşıyan, bizleri bugünden yarınlara taşıyacak olan bu önemli değerlere de önemli hakaretler yapıyor. Aynı zamanda bir devlet memuru olması sıfatını üzerinde taşımasına rağmen bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanına ağza alınmayacak laflar söylüyor. Yine Cumhuriyete Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine ağza alınmayacak laflar ediyor sosyal medya hesaplarından. Daha önce bu konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne mayıs ayında bir bilgilendirme yapmıştık. Sonucunda herhangi bir işlem yapılmadığını gördük. Mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarını izliyoruz. O günden bu güne herhangi bir değerlendirme, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmadı. Bunun da üzüntüsünü yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Temel mesele şu; bu noktaya nasıl geldik. Bu Malatya’ da örneklerden bir tanesi. Bu devlet memuru ülkenin kurucu unsuruna hakaret edebilecek bu cesareti nereden alıyor?Biz suç duyurusunda bulunacağız ve gerekli cezayı alması noktasında burada bütün evraklar var, bütün paylaşımları burada var, dosya halinde hazırladık. Olayın takipçisi olacağız.”