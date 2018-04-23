Chp Seçim Startını Verdi

Programın yapımcısı ve sunucusu Uğur Dündar’ın hastalığı nedeniyle katılamadığı ve sunuculuğunu Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu’nun yaptığı Halk Arenası Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Salon ve kültür merkezinin bahçesi saatler önce dolarken, salon dışındaki binlerce kişi programı kurulan led ekrandan izledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın konuk olduğu programda 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelere yer verildi. Programa telefonla bağlanan Uğur Dündar, Malatyalıların konuksever olduklarını bildiğini belirterek, seçim kampanyası döneminde Malatya’ya geleceğine söz verdi.

“İŞGALİ KURMA GÜNÜ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Devletin en tepesindeki makam, kendi tarihine saygı duymayan birileri tarafından işgal ediliyor. 24 Haziran işte bu işgali kurma günüdür. İnönü’nün ismi o ağza yakışmaz. Rehberi ‘keşke Kurtuluş Savaşı’nı Yunan kazansaydı’ diyen Fesli Deli Kadir olanların İnönü’yü anlamalarını beklemiyoruz” dedi.

SEVGİNİN KENTİ MALATYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,Halk Arenası’nın ilk kez bu bölgeye geldiğini belirterek, Malatya’nın sevginin, kardeşliğin kenti olduğunu kaydetti. Ağbaba, “Malatya kayısıdır. Ama türlü zorluklarla üretim yapan çiftçileri unutmadan kayısıdır. Malatya geçmişiyle barışıktır, Malatya Ahmet Kaya’dır, HrantDink’tir. Kemal Sunal’dır, İlyas Salman’dır, Yasemin Yalçın’dır,-Allah şifa versin- Kenan Işık’tır. Malatya Şemsi Belli’dir, Ünal Küpeli’dir”dedi.

“1 STERLİNLİK ŞİRKET KURANLAR İNÖNÜ’YÜ ANLAYAMAZLAR”

“Malatya hiç kuşkusuz Turgut Özal’dır. Hepimizin göğsünü kabartan İsmet İnönü’dür” diyen Ağbaba, “İsmet İnönü’nün isminin anılmaması önemli değildir. O ismet İnönü’dür ki, Kurutuluş Savaşı’nın en hareketli günlerinde evladı 2 yaşındaki İzzet’i Malatya’ya toprağa veren İsmet İnönü’dür. O ismet İnönü ki, Malatya Sümer Fabrikası’ndan kendisine hediye edilen 3 metrelik bezin parasını bile verip, Mecliste konusu olduğunda makbuzunu göstermiştir. Demokrat Partililer yüzlerini yere eğer. İsmet İnönü’yü 1 sterline Man Adası’nda şirket kurup 15 milyon dolarlık iş yapanlar anlayamazlar”şeklinde konuştu. (Bülten)