CHP PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Hükümetin 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı alması sonrası CHP tarafından kamuoyunda duyarlılık sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.Koordinasyonunu Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yaptığı ve 20 milletvekilinden oluşan komisyon kuran CHP, heyetler halinde, satılmak istenen fabrikalara giderek işçi, çiftçi ve vatandaşla buluşmaya, özelleştirmeye neden karşı olunduğu anlatmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç’tan oluşan heyet 27 Şubat Salı günü saat 10.00 da Malatya Şeker Fabrikası’nı ardından Elbistan Şeker Fabrikası’nı ziyaret edecekler. (Bülten)busabahmalatya.com