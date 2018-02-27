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CHP PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın koordinasyonunu yürüttüğü şeker fabrikaları özelleştirilmesine karşı kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor. Ağbaba başkanlığında oluşan heyet 27 Şubat Salı Günü Malatya ve Elbistan Şeker Fabrikaları’nı ziyaret edecek.

CHP PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın koordinasyonunu yürüttüğü şeker fabrikaları özelleştirilmesine karşı kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor. Ağbaba başkanlığında oluşan heyet 27 Şubat Salı Günü Malatya ve Elbistan Şeker Fabrikaları’nı ziyaret edecek.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:43
CHP PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Hükümetin 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı alması sonrası CHP tarafından kamuoyunda duyarlılık sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.Koordinasyonunu Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yaptığı ve 20 milletvekilinden oluşan komisyon kuran CHP, heyetler halinde, satılmak istenen fabrikalara giderek işçi, çiftçi ve vatandaşla buluşmaya, özelleştirmeye neden karşı olunduğu anlatmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç’tan oluşan heyet 27 Şubat Salı günü saat 10.00 da Malatya Şeker Fabrikası’nı ardından Elbistan Şeker Fabrikası’nı ziyaret edecekler. (Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 27.02.2018 14:49
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