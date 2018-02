CHP Kurultayını değerlendirdi 

Ankara Spor Salonu'nda yapılan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden başkanlığa seçildiği kurultayla ilgili parti binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Kiraz, “Altını çizerek söylemek istiyorum: Kurultayımızda bir demokrasi şöleni oldu. Hiçbir kongresinde 2 aday görmeyen siyasi partiler bizim demokrasi şölenimizden anlayamazlar. Her üyenin özgürce divana dilekçesini vererek, istediği her kademeye aday olabildiği, yarışa katılabildiği, broşürlerin özgürce dağıtıldığı, konuşmacıların özgürce her türlü konuşmayı yaptığı çok coşkulu bir kurultay geçirdik. Demokrasi kültürünü bu ülkede yaşatma kararlılığımızı bu kurultayda bir kez daha gösterdik” diye konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da parti meclisine girdiğini söyleyen Kiraz bütün parti yöneticilerine başarılar diledi.busabahmalatya.com