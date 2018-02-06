Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115457
ALTIN
160.129
DOLAR
3.7692
STERLİN
5.2579
EURO
4.6665

CHP Kurultayını değerlendirdi 

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin 36. Olağan Kurultayını değerlendirerek, “Kurultayımız tam bir demokrasi şöleni içerisinde geçti” dedi. 

CHP Kurultayını değerlendirdi 

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin 36. Olağan Kurultayını değerlendirerek, “Kurultayımız tam bir demokrasi şöleni içerisinde geçti” dedi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 16:44
CHP Kurultayını değerlendirdi 

Ankara Spor Salonu'nda yapılan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden başkanlığa seçildiği kurultayla ilgili parti binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Kiraz, “Altını çizerek söylemek istiyorum: Kurultayımızda bir demokrasi şöleni oldu. Hiçbir kongresinde 2 aday görmeyen siyasi partiler bizim demokrasi şölenimizden anlayamazlar. Her üyenin özgürce divana dilekçesini vererek, istediği her kademeye aday olabildiği, yarışa katılabildiği, broşürlerin özgürce dağıtıldığı, konuşmacıların özgürce her türlü konuşmayı yaptığı çok coşkulu bir kurultay geçirdik. Demokrasi kültürünü bu ülkede yaşatma kararlılığımızı bu kurultayda bir kez daha gösterdik” diye konuştu.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da parti meclisine girdiğini söyleyen Kiraz bütün parti yöneticilerine başarılar diledi.busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
CHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZ36. Olağan Kurultayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahallelilik Projesi'ne Muhtarlardan destek
Mahallelilik Projesi'ne Muhtarlardan destek
YETKİ BAŞKANDA
YETKİ BAŞKANDA
KANSER ANLATILDI
KANSER ANLATILDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim