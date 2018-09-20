CHP heyetinden MTSO’ya ziyaret

CHP’nin Ekonomi Heyeti, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek kent ekonomisi hakkında bilgiler aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın başkanlığında oluşan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Adana Milletvekili Ayhan Barut’tan oluşan Ekonomi Heyeti, Malatya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Parti il binasında basın açıklaması yapan heyet, daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti. Burada Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile görüşen heyet adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 81 İlde CHP milletvekillerinin hem iş dünyasının sorunlarını dinleyerek bir rapor hazırlayacağını söyledi.

Hazırlayacakları raporu kamuoyu ile paylaşarak çözüm önerilerini sunmaya çalışacaklarını kaydeden Ağbaba, “Bütün sektörle ilgili sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bizim bu konuyla ilgili 13 maddelik bir çözüm önerimiz vardı. Bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Şuana kadar bu öneriler hayata geçirilmedi. Türkiye’nin bu krizden kurtulması için demokrasinin hayata geçmesi gerekiyor. Önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Hükümetin mutlaka muhalefetin bu görüşlerini ciddiye alması gerekiyor. Bardağı taşıran Trump’ın kabul edilemez sözleri olduğunu belirtmek istiyoruz. Bizler CHP olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Yaşayacağınız her türlü sorunda sizlerin sesi olacağız, sizlerin sorunlarını kamuoyu ile paylaşacağız. Ne zaman bir sıkıntı yaşarsanız yanımızda ol derseniz, her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “CHP ekonomi heyeti, bizlerle de İstişarede bulunmak için bizleri ziyaret ettiler. Tabi bu ziyaret bizleri sevindirmiştir, zira bu süreçte ekonomik anlamda yapılacak değerlendirmelerin katkı sunacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkan Yardımız sağolsun istişarelere açık, sorunumuz olduğunda bizlerle ilgilenen bir vekilimiz. Bu anlamda kendileri ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.