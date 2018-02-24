CHP, HAREKETE GEÇTİ

Heyet ayrıca sonraki süreçte satılması gündeme gelecek diğer şeker fabrikalarını da ziyaret edecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, koordinasyonunda oluşturulan komisyonda illerindeki fabrika satılacak olan milletvekilleri ve tarım alanında uzman milletvekilleri yer alıyor. Komisyon ayrıca Şeker İş Sendikası’nı da ziyaret ederek karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

İLK ZİYARET KIRKLARELİ’YE

İlk olarak dün Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Mahmut Tanal, Ali Şeker ve Fatma Kaplan Hürriyet’ten oluşan heyet Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası önünde olacak ve basın açıklamasında bulunacak.

Komisyonun planlanan diğer ziyaretleri şu şekilde:

“24 Şubat Cumartesi-Uşak Şeker Fabrikası-Kamil Okyay Sındır, Özkan Yalım, Melike Basmacı, Burcu Köksal.

25 Şubat Pazar-Afyon Şeker Fabrikası-Kamil Okyay Sındır, Burcu Köksal, Hüsnü Bozkurt, Orhan Sarıbal.

27 Şubat Salı-Kahramanmaraş Elbistan Şeker Fabrikası ve Malatya Şeker Fabrikası-Veli Ağbaba, Kadim Durmaz, Orhan Sarıbal, Ali Öztunç.” (Bülten)