CHP 'DEN ŞEKER FABRİKASINA ZİYARET

Bu çerçevede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç’tan oluşan heyet bugün Malatya Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.



Ziyaretin ardından fabrikanın önüne gelen CHP milletvekilleri ve işçiler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterdi. Burada bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile şeker fabrikalarının satılmaması için çalıştıklarını belirterek, "Malatya Şeker Fabrikası 2. grupta gözüküyor. 2012‘de bir karar alınmıştı şeker fabrikaların satışı ile ilgili hem şeker iş sendikası hem de diğer kurumların baskısı ile geri adım atılmıştı, şimdi tekrar bu satışlar gündemde. Yerli ve milli tartışmaların olduğu bugünlerde, Türkiye’de şeker fabrikalarından daha yerli ve daha milli bir kuruluş yoktur ve bulamasınız. Her anlamda yerli, çalıştırdığı işçisi ile yerli, ürettiği pancarı ile yerli bir fabrika” diye konuştu.



Şeker fabrikasının sadece çalışanlarla sınırlı olmadığını ifade eden Ağbaba, "Şeker fabrikası sadece burada çalışan işçiler demek değil. Şeker fabrikası deyince akla 100 binlerce üretici geliyor besiciler geliyor. Burası satılınca diğer fabrikalar nasıl olduysa bura da aynısı olacak” diye konuştu.



Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise destekten dolayı teşekkür ederek, "Şeker sanayi yaklaşık 10 yıldır özelleştirme kapsamında. Malatya Şeker Fabrikası iki defa özelleştirmeden döndü, şimdi yeniden 14 fabrikamız özelleştirme kapsamına alındı. Bu da şu demek, Türk şekerin bitirilmesine bir yönelik çalışma olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye’de daha önce de özelleştiren kurumlar bir şekilde kapatıldı, Malatya bunun en bariz örneğini yaşadı” şeklinde konuştu.

