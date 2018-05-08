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CHP'de aday adayları belli

CHP’de adaylık başvuruları sona erdi. 30 Nisan tarihinde başlayan ve 7 Mayıs saat 17.00’de sona eren milletvekilliği aday adaylığına 16 kişi başvurdu. 

CHP'de aday adayları belli

CHP’de adaylık başvuruları sona erdi. 30 Nisan tarihinde başlayan ve 7 Mayıs saat 17.00’de sona eren milletvekilliği aday adaylığına 16 kişi başvurdu. 

08 Mayıs 2018 Salı 15:13
CHP'de aday adayları belli

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, aday adayı başvurularının hem Malatya’da hem de genel merkeze yapılabildiğini belirterek, “Aday adaylığı başvurularının sona erdiği bu saatlerde gerek Malatya’da gerekse genel merkeze yapılan başvurular partimiz açısından gayet olumlu sonuçlanmıştır. Malatya'nın tamamını kucaklayacak bir tablo ile halkımızın karşısına çıkacağız. Malatya’da 24 Haziran seçimlerinde başarımızı önemli ölçüde artıracağız. İlerleyen günlerde aday adaylarımızla birlikte kamuoyuna bir tanışma toplantısı gerçekleştireceğiz. Aday adayı başvuruları genel merkezimiz tarafından değerlendirildikten sonra aday sıralamamız ilan edilecektir. Bütün aday adayı olan arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu. 
CHP Malatya Milletvekili aday adayları şu isimlerden oluştu: “Veli Ağbaba, Mehmet Ali Akalın, Mahmut Akbıyık, Mehmet Emin Dönmez, Ali Ercan, Soner Gökçe, Berna Karadaş, Mahmut Ali Kaşifoğlu, Etem Körükmez, Nilgün Özavcı, Bayram Özcan, Mehmet Özdemir, Hulisi Porgalı, Tahsin Şahin, İlhan Tursun, Gülten Varol”.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ChpAday AdaylarıBaşvuru
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