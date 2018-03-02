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CHP  BAYRAK  DAĞITTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile Malatya’da İl teşkilatı tarafından vatandaşlara ve esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.

CHP  BAYRAK  DAĞITTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile Malatya’da İl teşkilatı tarafından vatandaşlara ve esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 18:01
CHP  BAYRAK  DAĞITTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve il yönetimi çevre yolunda bulunan esnaflara ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kiraz, son olarak Zeytin Dalı Harekatında 8 askerin şehit düştüğünü anımsatarak, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu güne kadar şehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla bir kampanyayı başlattıklarını belirten Kiraz, “Öncelikle parti binalarımıza bayraklarımızı astık ve devamında bütün Malatyalıları tabi bu süre içerisinde evlerine, işyerlerine bürolarına bulundukları hangi mekan varsa Türk bayrağı asmalarını bekliyoruz ve davet ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Terörle mücadelenin uzun süredir devam ettiğini kaydeden Kiraz, “Bizler ordumuza, askerlerimize, mehmetçiklerimize her zaman güveniyoruz, her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Çünkü Mehmetçik dediğimiz kavram bizim ülkemizde çok kutsal, çok önemli. Her ailemizin ferdi aslında birimizin oğlu, babası, kardeşi, yeğeni, kuzeni, dayısı, dolayısıyla Mehmetçik bizden bizden birisi aslında. Bu vatanın birliği, bütünlüğü için cephede mücadele veren askerlerimize ve Mehmetçiklerimize, buradan selam gönderiyoruz, askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Malatyalıların bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz, herkesi iş yerlerine ve evlerine bayrak asmaya davet ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ChpKemal KılıçdaroğluEnver KirazBayrakMalatya
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