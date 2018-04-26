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Cezaevi İnşaatında Yangın Çıktı

Doğanşehir ilçesinde cezaevi inşaatında dün sabah saatlerinde çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Cezaevi İnşaatında Yangın Çıktı

Doğanşehir ilçesinde cezaevi inşaatında dün sabah saatlerinde çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
Cezaevi İnşaatında Yangın Çıktı

İki yıl önce yapımına başlanan 2 bin kişilik Doğanşehir Cezaevi'nde sabah saatlerinde işçilerin kaldığı koğuşta yangın çıktı. Açık bırakılan elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangına ilk müdahale beton mikseri tarafından yapıldı. Daha sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İşçilere ve çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
DoğanşehirYangınCezaevi InşaatıMalatya
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