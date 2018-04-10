ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANIYOR

Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye duyarlı, doğaya saygılı bir hizmet anlayışa sahip olduklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “‘Çer-Çöp Sıfır Atık Projesi’ kapsamında 12 bin 577 geri dönüşüm kutusunun dağıtımını yaparken, 7 bin 772 ton geri dönüşüm malzemesi, 6 ton atık pil ve 159 ton bitkisel atık yağ topladık. 943 atık pil toplama kutusu ile 192 adet bitkisel atık yağ toplama bidonunun dağıtımını yaptık. Dört yıldır çevre ve doğaya yönelik yaptığımız faaliyetler sonucunda; 363 dekarlık Orman alanının korunması sağlanırken, 72 bin 668 ağacında kesilmesini önlemiş olduk” şeklinde konuştu.

Doğayı ve çevreyi korumanın yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasında yer aldığını hatırlatan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye sahip çıkan, doğanın korunmasını hizmet felsefesinin temeline yerleştiren bir anlayışla halkımıza hizmet ediyoruz. Toplumsal duyarlılığı artıracak organizasyonları ve yatırımları önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesini’ desteklemek, çevre ve doğamıza sahip çıkmak amacıyla geçtiğimiz aylarda temelini attığımız ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisimizi en yakın zamanda ilçemize kazandıracağız. Bunun yanı sıra ilçemizin 10 farklı noktasına Geri Dönüşüm Sepet Şişeleri yerleştirerek katı atıkların yerinde ayrıştırılmasını sağlıyoruz. Geri Dönüşüm Evleri, Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmekteyiz. Görüntü kirliliği oluşturan ve çevre sağlığını tehdit eden hurda araçlara asla müsaade etmiyoruz ve gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra kaldırıyoruz. Park ve yol açma çalışmalarımıza engel teşkil etmesinin yanında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen metruk evleri yıkıyoruz. Yeşilyurt’umuz geleceğe dönük hazırlanan yatırımlarımız, uyguladığımız sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim programlarımız neticesinde; çevre hizmetlerinde örnek alınan ve takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Çevremize sahip çıkacak, toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olacak yeni projelerimizi halkımızla buluşturmaya aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Projelerimizin başarıyla uygulanmasında desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

21.inci yüzyılın en ciddiye alınan ve önemsenen sorunlarından bir tanesinin çevre sorunları olduğunu hatırlatan Başkan Polat, “ ‘Çer-Çöp’ projemiz çerçevesinde ilçemizdeki anaokulu, ilk ve ortaokullarda düzenlenen eğitim programlarımız sayesinde bugüne kadar 55 bin öğrencimize çevre bilincinin önemini anlattık, bu çok ciddi bir rakamdır. Çocuklarımıza çevre bilincinin önemini erken yaşlarda öğretmeliyiz. Milli Egemenlik Ortaokulundaki eğitim çalışmasına büyük ilgi gösteren, heyecanlarıyla bize umut veren öğrenci kardeşlerimizin çevre ve doğaya sahip çıkmak anlamında ortaya koydukları tavır ve istek, yapılan sunumu dikkatlice takip etmeleri bizleri mutlu etmiştir. Öğrencilerimizin bu tip hassas konularda bilgi sahibi olması ve bunları gündelik hayatlarında uygulaması önemlidir. Çocuklarımızın erken yaşlarda çevre, doğa, insan sağlığı üzerine kendilerini yetiştirmelerine yardımcı olmak adına eğitim faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öğrencilere de bazı tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çevreye atılan pillerin içerisindeki zehirli kimyasalların toprağı ciddi anlamda kirlettiğini ve ayrı olarak biriktirilerek, en yakın (mahalle muhtarlıkları, okullar, camiler, belediye binaları gibi kamu kurum ve kuruluşları ile sitelerde) atik pil toplama kutularına bırakmalarını istedi.

Öte yandan Yeşilyurt Milli Egemenlik Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen ‘Çer-Çöp Sıfır Atık Projesi´eğitim sunumuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Mahalle Muhtarlarının da takip ettikleri eğitim programında Yeşilyurt Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü Çevre Mühendislerinden Ahmet Kerem Doğrul tarafından çevre sağlığı ve geri dönüşümün önemi üzerine bir sunum gerçekleştirildi.

Çevre ve insan sağlığının önemini anlatan çizgi film, animasyonlar ve çeşitli sinevizyon gösterisiyle desteklenen eğitim çalışmasına yoğun ilgi gösteren minik öğrencilere Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediyeler dağıtıldı.busabahmalatya.com