CEVİZ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Doğanşehir Ortaokulu öğrencileri tarafından ekimi yapılan ve yetiştirilen ceviz fidanları İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler’in katıldığı törenle, Sürgü İlkokulunun bahçesine dikildi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Öğrencilerle birlikte dikim yapan Kaymakam Pekpak, “Minik eller tarafından yetiştirilen 250 ceviz fidanı Sürgü İlkokulu ve Doğanşehir Ortaokulu’nun birlikte yürüttüğü ‘350 yıllık yatırım, ceviz’ ve ‘Benim de artık dikili bir ceviz fidanım var’ projeleri kapsamında Sürgü İlkokulu bahçesine dikilmiştir. Emeği geçen öğretmenlerimize ve minik öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com