20 Şubat Pazartesi günü ilk cemre havaya düştü. Cemrenin düşmesiyle birlikte de hava sıcaklıkları yükseldi. Malatya’da sıcaklık bugün 11 dereceye kadar çıkacak. Gece soğuk bir hava kenti beklerken, önümüzdeki günlerde de sıcaklık yavaş yavaş artacak.

İLÇELERDEKİ DURUM

Malatya merkezde hava sıcaklığı 11 derece olurken, ilçelerde de güneş ısıtacak. Akçadağ’da hava sıcaklığı 10 derece olurken, Arapgir’de 7 derece olacak. Arguvan 9 derece ile ısınacak, Battalgazi 11 derece ile güneşi hissedecek. Darende’de parçalı bulutlu da olsa sıcaklık 11 derece, Doğanyol’da 12 derece olacak. Doğanşehir 8 derece ile serin kalırken, Hekimhan 10 derece ile ısınacak. Kale’de 9 derecelik bir sıcaklık hakim olacak. Kuluncak 7, Pütürge 9, Yazıhan 11 ve Yeşilyurt 11 derece ile gündüzü bitirecek.

Öte yandan alınan son bilgilere göre de 27 Şubat'ta ikinci cemre suya düşecek ve 6 Mart'ta üçüncü cemre toprağa düşecek.

HABER MERKEZİ