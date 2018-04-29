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Cemal Akın Aday Adayı

24 Haziran tarihinde yapılacak olan başkanlık ve erken seçim kararından sonra milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan bir isim de Cemal Akın oldu.

Cemal Akın Aday Adayı

24 Haziran tarihinde yapılacak olan başkanlık ve erken seçim kararından sonra milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan bir isim de Cemal Akın oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 19:54
Cemal Akın Aday Adayı

AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu dün AK Parti İlçe Binası’nda açıklayan Akın, “İlimizde bulunan demir-maden rezervlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi,sıcak su kaynaklarının termal tesisler aracılığı ile daha da yararlı bir şekilde işletilmesi, kış spor turizminin ve yayla turizminin geliştirilmesi, rüzgar enerjisinden azami bir şekilde istifade edilmesi, kültür ve sanat alanında kadim zenginliğe sahip olan Malatya’mızda bu zenginliklerin değerlendirilmesi, karaciğer nakli başta olmak üzere diğer birimleri ile birlikte Turgut Özal’ı geliştirip sağlık turizmine kapı açılması, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi, yeni kurulan Turgut Özal Üniversitemiz ile birlikte Malatya’da akademik çalışmaların geliştirilip, desteklenmesi, sanayici, iş adamı ve üniversiteler arasındaki ilişkilerin geliştirilip, AR-GE birimlerinin daha aktif olmasını sağlayacak çalışmaların yapılabilmesi gibi sayacağımız birçok alanda katkı sunmak, hizmet etmek için el ve gönül birliği ile çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.

SEÇİMLER DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARI

Aday adayı Akın, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Ülkemizde 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan başkanlık ve erken milletvekili seçimlerinin öncelikle ülkemiz, gönül coğrafyamız ve bizden umut bekleyen tüm dünya mazlumları için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Seçimler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 24 Haziran seçimlerinde doğduğum, büyüdüğüm, benim bugünlere gelmemi sağlayan ve halen yaşadığım etrafı dağlık, ortası bağlık olan Malatya’mızda milletvekili aday adayı olmak için huzurlarınızdayım.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cemal AkınAdayMalatya
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