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Cem Yılmaz Malatya’da!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek8. Malatya Uluslararası Film Festivali, usta komedyen Cem Yılmaz ve "Arif V 216" filminin ekibini Malatya’da ağırlamaya hazırlanıyor.

Cem Yılmaz Malatya’da!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek8. Malatya Uluslararası Film Festivali, usta komedyen Cem Yılmaz ve "Arif V 216" filminin ekibini Malatya’da ağırlamaya hazırlanıyor.

09 Ekim 2018 Salı 10:17
Cem Yılmaz Malatya’da!

Beyazperdeye 1998 yılında “Her Şey Çok Güzel Olacak”isimli film ile adım atan usta komedyen Cem Yılmaz, aralarında Türk Sineması’nın en sevilen komedi filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., Hokkabaz, A.R.O.G, Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 10 filmde rol alan usta komedyen, senaryosunu da kendi yazdığı "Arif V 216" filminde başrolleri Ozan Güven, Farah Zeynep Abdullah, Zafer Alagöz ve Özkan Uğur ile paylaşıyor.

ŞENER ŞENER’E ÖDÜLÜNÜ TAKDİM EDECEK

Festivalin aynı zamanda açılış günü olan 9 Kasım’da ‘Komedi Kuşağı’nda Arif V 216 filminin gösterimine ekibiyle birlikte katılacak olan Cem Yılmaz, Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak. Cem Yılmaz, aynı akşam düzenlenecek açılış galasında, bu yıl Onur Ödülü’ne layık görülen büyük usta Şener Şen’e ödülünü takdim edecek. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİCem YılmazMalatya
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