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CEM VAKFI, TÜRK OCAĞINA KONUK OLDU

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya Türk Ocağı’nı ziyaret etti ve “Ehli Beyt Sevgisi” başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi.

CEM VAKFI, TÜRK OCAĞINA KONUK OLDU

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya Türk Ocağı’nı ziyaret etti ve “Ehli Beyt Sevgisi” başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 11:17
CEM VAKFI, TÜRK OCAĞINA KONUK OLDU

Açılış ve selamlama konuşması için mikrofon başına geçen Ocak Başkanı Nadir Günata, “80 öncesinde bir araya gelmemiz düşünülemezdi. Ama bugün Eşref Dedemizi Ocağımızda ağırlıyoruz ve bu necip milleti bölme planları yapanlara hoşgörü ve sağduyunun başkenti Malatya’dan en ağır cevabı veriyoruz. Türk Ocakları olarak hiçbir mezhep, meşrep, etnik köken ayırımı yapmadan vatan toprakları üzerinde bölücü olmayan herkesi baştacı etmişizdir. Burası Türk Ocakları ancak şu an burada bir anket yapsak Kürtçe konuşanlar belki de daha fazla çıkacaktır. Bu nedenle Ocağımız 106 yıldır tütmektedir. Sonsuza kadar da Türk’ün ocağı tütsün inşallah. Coğrafyamızın bize dayatmaya çalıştığı bir takım gelişmeler mevcut. Bir girdaba çekilmeye çalışılıyoruz. Ancak bu girdaptan yüce kitabımızda defaten geçen ‘Akletmez misiniz?’ hükmü gereği hep aklın liderliğinde çıkmaya çalışacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÖKTE ALLAH, YERDE DEVLET

Eşref Dede dinleyicilerden gelen sorulara da cevaplar verdi. Önemli tespit ve açıklamaların yapıldığı uzun bir soru-cevap faslından sonra Ocak Başkanı Nadir Günata Eşref Dede’ye masa üstü için bir Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öperek teslim alan Eşref Dede,“Gökte Allah, yerde devlet’ derdi büyüklerimiz. Biz bu felsefe ile büyüdük. Bütün çaba ve gayretimiz bu ay yıldızlı bayrağımız ebediyen dalgalansın diyedir” dedi.

Her türlü tezgaha karşı etnik ve mezhebi çeşitlilik içerisinde elhamdülillah barış içerisinde yaşayan Malatya’nın herkese örnek olacağı ifade edildi.(Bülten) busabahmalatya.com 

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CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref DoğanMalatya Türk Ocağı’“Ehli Beyt Sevgisi” Başlıklı Bir Sohbet
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