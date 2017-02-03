Çelikhan ilçesinde kar, tipi ve soğuk hava nedeniyle Çelikhan- Adıyaman Karayolu ve Çelikhan-Malatya karayolu ile ilçeye bağlı köylerine ulaşım zorlukla sağlanıyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntının yaşandığı yollarda karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Aşırı soğuklar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde şebeke suyunun donduğu ve çatılarda buz sarkıntıları oluştu. Aynı zamanda Çelikhan-Yeşilyurt- Malatya karayolunun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığı öğrenildi.
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