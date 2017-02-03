03 Şubat 2017 Cuma

Çelikhan-Malatya karayolunda ulaşım sıkıntısı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Malatya karayolunda, ulaşım noktasında sıkıntı yaşandığı bildirildi.

02 Şubat 2017 Perşembe 15:15
Çelikhan-Malatya karayolunda ulaşım sıkıntısı

  Çelikhan ilçesinde kar, tipi ve soğuk hava nedeniyle Çelikhan- Adıyaman Karayolu ve Çelikhan-Malatya karayolu ile ilçeye bağlı köylerine ulaşım zorlukla sağlanıyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntının yaşandığı yollarda karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
  Aşırı soğuklar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde şebeke suyunun donduğu ve çatılarda buz sarkıntıları oluştu. Aynı zamanda Çelikhan-Yeşilyurt- Malatya karayolunun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

İHA
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