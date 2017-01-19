Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Pütürge ilçesi Ağalar Mahallesi mevkiindeki Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 254 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet ticaret merkezi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir” denilerek şu ifadeler kaydedildi:
“ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 254 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet ticaret merkezi projesine Valiliğimizce ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir.”
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