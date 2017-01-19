Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Pütürge ilçesi Ağalar Mahallesi mevkiindeki Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 254 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet ticaret merkezi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir” denilerek şu ifadeler kaydedildi:

“ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 254 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet ticaret merkezi projesine Valiliğimizce ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir.”

Öte yandan, bu proje uzun zamandan beri Pütürge’nin beklediği bir projeydi. Söz konusu proje hakkında detaylar geçtiğimiz haftalarda da dile getirilmişti.

SELAHATTİN BAYRAK