ÇATI UÇMALARINA DİKKAT!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karşık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir.Yağışların Bingöl çevresinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (su baskını, sel, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

DİKKATLİ OLUN!

Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yine rüzgarların isegüneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ise (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. busabahmalatya.com