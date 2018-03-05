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ÇATI UÇMALARINA DİKKAT!

Kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı son günlerde yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji, şiddetli rüzgarlar ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerin yaşanabileceğini bildirerek uyarıda bulundu.

ÇATI UÇMALARINA DİKKAT!

Kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı son günlerde yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji, şiddetli rüzgarlar ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerin yaşanabileceğini bildirerek uyarıda bulundu.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 10:41
ÇATI UÇMALARINA DİKKAT!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karşık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir.Yağışların Bingöl çevresinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (su baskını, sel, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

DİKKATLİ OLUN!

Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yine rüzgarların isegüneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ise (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.03.2018 10:52
Anahtar Kelimeler:
MalatyaHava Sıcaklığışiddetli Rüzgarçatı Uçması
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