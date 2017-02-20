20 Şubat 2017 Pazartesi

Çarmuzu Mahallesi doğalgaz istiyor

Malatya’da merkeze bağlı Çarmuzu Mahallesi’nin sakinleri, mahallelerine doğal gaz bağlanmasını istediler.

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:09
Çarmuzu Mahallesi doğalgaz istiyor

  Mahalle sakinleri 200 imza toplayıp başvuru yapmalarına rağmen, özel doğal gaz firmasının 6 yıldır mahallelerine doğalgaz getirmediğini ileri sürdüler.

“‘YOLUNUZ YOK’ DİYORLAR”
  Bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışan mahalle sakinlerinden Muzaffer Palamut isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Yukarı mahallede herkesin evinin önünde doğal gaz var. Buraya da getirilmesini istiyoruz. Görüşmeye gittiğimizde bize yolunuz yok, o yüzden doğal gaz bağlanmıyor diyorlar. Bize daha önce buraya doğal gaz bağlanacağı yönünde söz verildi ama henüz bağlanmadı. Biz mahalleli olarak doğal gaz istiyoruz” dedi.
  Mahalle sakinlerinden Mehmet Özer ise, “Burası Malatya’nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Bu doğal gaz meselesinde genelde zayıf olan imar durumu gündeme getiriliyor. Bu mahalledeki insanların bu kadar mağdur olmalarının sebebi ne acaba! Arkadaşın da söylediği gibi bize söz verildi, bekliyoruz. Buradaki insanların bu mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

200’E YAKIN İMZA TOPLADIM
  Sami Alıcı isimli mahalle sakini de doğal gaz istediklerini kaydederek, “2 ay önce ben 200’e yakın imza topladım. Gaz şirketinin müdürüne gittim ve bizzat görüştüm. Dediler ki gelip orada keşif yapacağız. Ancak adamlar ne geldiler, ne de buraya baktılar. Kimse bu derdimizle ilgilenmiyor. Burayla kim ilgilenecek. Biz mahallemize doğal gaz istiyoruz. Üst mahallede var ama burada yok. Böyle bir mantık dışı durum olabilir mi” ifadelerine yer verdi.

İMAR YETERSİZLİĞİ
  Yetkililer ise Çarmuzu Mahallesi’ne doğal gaz bağlanmamasının nedeni olarak, imar yetersizliğini gösteriyorlar. Şirket yetkilileri yaptığı açıklamada yakın zaman içerisinde mahalleye doğal gaz bağlanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ettiler.

İHA
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