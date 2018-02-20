CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Araç trafiğinin yoğun olduğu çevre yolu üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit vatandaşlar tarafından hiçe sayılıyor.

Whatsapp ihbar hattına düşen görüntülerde birçok kazanın meydana geldiği kavşakta bazı üşengeç vatandaşların üst geçidi kullanmak yerine demir parmaklıkların üstünden atlayarak karşıdan karşıya geçtiği ve adeta kazaya davetiye çıkarttıkları görülüyor.



Görüntülerde vatandaşların demir parmaklıkların üstünden rahatça atlayabilmesi için parmaklıkların altına basamak yaptıkları da görülüyor.

Trafiğin yoğun olduğu bölgede vatandaşların üst geçidi kullanmaması ve dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçmesi kaza ihtimalini artırıyor.

