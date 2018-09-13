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Canfeda canından bezdi

Canfeda Sokağı’nda mazgallardan çıkan kokuyu engelleyebilmek için mazgalların üzerini halılarla kapatan sokak sakinleri, Yeşilyurt Belediyesinin bu sorununu çözmediğini iddia ettiler.

Canfeda canından bezdi

Canfeda Sokağı’nda mazgallardan çıkan kokuyu engelleyebilmek için mazgalların üzerini halılarla kapatan sokak sakinleri, Yeşilyurt Belediyesinin bu sorununu çözmediğini iddia ettiler.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:53
Canfeda canından bezdi

Yeşiltepe, Seyran Mahallesi’nde bulunan ve Canfeda Sokak, logardan çıkan kokular nedeniyle rahatsız. Kokuyu önlemek için mazgalların üzerini halılarla kaplayan sokak sakinleri, Yeşilyurt Belediyesine oldukça tepkililer.

Kokudan duydukları rahatsızlığı dile getiren ve bu kokunun engellenmesi için uzun zamandır şikayet ettiklerini ifade eden Serkan Aybar isimli vatandaş, artık halıların bile kokuyu engelleyemediğini söyledi.

UMARIM BU SORUN ÇÖZÜLÜR

Kokudan çok rahatsız olduklarını belirten Serkan Aybar, “Uzun zamandır bu kokudan rahatsızız. Sokak sakinleri kokuyu engellemek için kendilerince bir yöntem buldular ve mazgalların üzerini halılarla kapattılar. Ben sokağın biraz ilerisinde oturduğum halde koku bizim eve kadar geliyor. Çok rahatsızız. Belediye başkanlarımızdan bu problemi halletmesini istiyoruz. Umarım bu problemimiz çözülür” diye konuştu. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Canfeda Sokağı
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