ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103.YILINA ÖZEL KLİP

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla özel olarak çekilen klip ‘Bir Hilal Uğruna Can Verenlere İthafen’ hazırlandı.

Yeşilyurt Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekim ve montajı yapılan özel klipte, özgürlük ve bağımsızlık uğrunda eşsiz bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’ndan özel görüntüleri yer alırken, öğrenciler tarafından ‘Çanakkale Türküsü’ seslendirildi. Klipte ayrıca Yeşilyurt’un farklı mekânlarına asılan Türk bayrakları da yer aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, klipte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. (Bülten)busabahmalatya.com