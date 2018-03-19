Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116295
ALTIN
166.193
DOLAR
3.9406
STERLİN
5.4972
EURO
4.8400

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103.YILINA ÖZEL KLİP

Yeşilyurt Belediyesine bağlı olarak eğitim, kültür ve sanatsal hizmetlerin verildiği Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerindeki aktivitelere katılan öğrenciler, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı nedeniyle tüm şehitlerimiz için özel bir klip çekti.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103.YILINA ÖZEL KLİP

Yeşilyurt Belediyesine bağlı olarak eğitim, kültür ve sanatsal hizmetlerin verildiği Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerindeki aktivitelere katılan öğrenciler, Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı nedeniyle tüm şehitlerimiz için özel bir klip çekti.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 12:02
ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103.YILINA ÖZEL KLİP

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla özel olarak çekilen klip ‘Bir Hilal Uğruna Can Verenlere İthafen’ hazırlandı.

Yeşilyurt Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekim ve montajı yapılan özel klipte, özgürlük ve bağımsızlık uğrunda eşsiz bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’ndan özel görüntüleri yer alırken, öğrenciler tarafından ‘Çanakkale Türküsü’ seslendirildi. Klipte ayrıca Yeşilyurt’un farklı mekânlarına asılan Türk bayrakları da yer aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, klipte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
YEŞİLYURT BELEDİYESİÇanakkale Zaferi’nin 103. YılıKlipBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞEHİT AİLELERİNİN DÜĞÜNLERİ ÜCRETSİZ
ŞEHİT AİLELERİNİN DÜĞÜNLERİ ÜCRETSİZ
PEYGAMBER EFENDİMİZİN EMANETLERİ…
PEYGAMBER EFENDİMİZİN EMANETLERİ…
BATTALGAZİ’NİN TARİHİ MEKANLARINA GEZİ
BATTALGAZİ’NİN TARİHİ MEKANLARINA GEZİ

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim