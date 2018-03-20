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ÇANAKKALE ZAFERİ KULLANDI

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Arapgir’de çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenlendi. Yapılan programda Çanakkale Türküleri katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

ÇANAKKALE ZAFERİ KULLANDI

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Arapgir’de çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenlendi. Yapılan programda Çanakkale Türküleri katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Mart 2018 Salı 13:58
ÇANAKKALE ZAFERİ KULLANDI

Anma ve kutlama programı Arapgir Protokolü tarafından Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkan Vekili Mehmet Bilen, Garnizon Komutanı, İlçe Jandarma Komutanı, ,İlçe Emniyet Amiri, İlçe Milli Eğitim Müdürü, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum, kuruluşların temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanların anıta çelenk koymalarının ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla son buldu. Samime Aydınlar Kültür Merkezinde Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü kutlama ve şehitleri anma etkinlikleri kapsamında anlam dolu bir program gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Tüm okullardan katılan öğrenciler çeşitli etkinlikler sergilerken şiir dinletileri, tiyatro oyunu, oratoryo gösterisi ve mehteran takımının müthiş gösterisi katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Burada konuşan H. Sadık Polat Ortaokulu Müdürü Ali Özmen, “Çanakkale Zaferi, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Bu zafer, milletimizin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, fedakarca, canı pahasına vatan topraklarını düşman işgalinden koruduğunu göstermesi bakımından insanlık tarihine mal olmuştur” dedi.

Şehitleri rahmetle yad eden Arapgir Kaymakamı Salih Sak ise, “Övgülerin en güzeline layık olan Şehitlerimiz asla unutulmayacak, milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaklardır. Bu duygularla, Çanakkale’den günümüze kadar bu kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor ruhları şad olsun” şeklinde konuştu. Arapgir Belediye Başkan Haluk Cömertoğlu da, “Ecdadın bizlere bıraktığı vatanı gelecek nesillere en güzel şekilde ulaştırmak için çalışırken, temelleri çok eskilere dayanan birlik ve beraberlik ruhumuzu da sarsılmaz şekilde yaşatmaya devam ediyoruz.

Çanakkale Zaferinin 103’ncü yıl dönümünü kutluyor, kanlarıyla vatan toprağını sulayan, dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Arapgirli Cevat Çobanlı Paşa ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMehmet BilenSalih SakArapgir18 MART
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