ÇANAKKALE ZAFERİ BULMACASI 2 BİN ÖĞRENCİYE DAĞITILDI

Bulmaca içerisinde Çanakkale Zaferi’nde yer alan önemli cepheler, şahsiyetler, milli ve manevi değerlere atıfta bulunan terimler bulmacanın esas konusunu oluşturuyor.

RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ

Çocuk Meclisi olarak Çanakkale Zaferi hakkında farkındalık uyandırmak ve tarihi daha yakından tanımak ve tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay, “Şehitlerimizin kanlarıyla suladığı ve bizlere emanet ettiği bu vatan topraklarını bizlerde koruyarak ve daha ileri seviyelere taşımak adına elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu vatan için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Bu topraklar üzerinde hayatımızı sürdürürken geçmişi de asla unutmamız gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı Koordinatörü Mikail Güney, yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

KOLAYLAŞTIRICI VE KALICI

Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı Koordinatörü Suat Dağdeniz, Çanakkale Savaşı ile ilgili çocukların bilmesi gereken anahtar kelimeleri bulmaca yöntemini kullanarak, çocuklara öğretmenin daha kolaylaştırıcı ve kalıcı olduğunu söyleyerek, bu çalışmadan ötürü Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisine teşekkür etti.

Semt konağı öğrencileri hazırlanan çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek, Çanakkale Zaferi’nin bizler için önemine dikkat çektikleri için Büyükşehir Kent Konseyine teşekkür ettiler.

Büyükşehir Kent Konseyi’nden alınan bilgiye göre, bulmacanın dönüşlerini yapan çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendirilecekleri belirtildi. (Bülten)busabahmalatya.com