ÇANAKKALE ZAFERİ AÇIKLAMASI

Çanakkale Zaferinin Türk Milletinin tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Yıldırım, “18 Mart, vatanımızı işgal etmek amacıyla birleşen yedi düvelin, bütün güç ve imkanlarıyla yaptıkları saldırılara karşı, şehadetleri dinin temeli olan ezanın, bu gök kubbede ilelebet yankılanması için yüz binlerce can vererek kazandığımız, enginlere sığmayıp taşan milletimizin yeniden varoluş destanı yazdığı Çanakkale Zaferinin yıl dönümüdür. Vatan, millet, istiklal ve istikbal için can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

103 yıl önce emperyalist güçlerin vatan toprağına göz diktiğini ancak Türk Milletinin buna izin vermediğini aktaran Yıldırım, “Silah, para ve teknoloji üstünlüğüne dayanan güçlerine çok güveniyor, en geç bir iki hafta içinde Çanakkale'yi geçip İstanbul'u işgal edeceklerinin hesabını yapıyorlardı. Fazla beklemeden Osmanlı'ya son öldürücü darbeyi vurmak için harekete geçtiler. Mehmet Akif'in tasviriyle, 'Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmekte yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer.' Tam bir kıyamet yaşanmaktadır.

Kısa sürede emellerine ulaşacaklarını sanan emperyalistler, milletimizin, göğüslerinde çelik kafesleri parçalayacak iman gücünü, imkansızı başaracak kararlılığını hesap edemediler. 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz' diyen bir millet, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, doktorundan mühendisine, hocasından öğrencisine kadar bütün bir millet, vatanın istiklal ve istikbalinin söz konusu olduğu bu zor zamanda, bütün dünyalık hesapları teferruat sayarak silaha sarıldı ve inanmışlıkla haykırdı, ‘Çanakkale Geçilmez, Geçilemez, çünkü Çanakkale, imanın, İslam'ın, insanlığın son direniş hattıdır’. Çanakkale, mazlum milletlerin cesaretidir, en karanlık gecelerde aydınlık sabahların rüyasıdır, ümittir, hayattır, gelecektir. Çanakkale'de şahadete yürüyenler bize bir hayat armağan ettiler.

Onlar, geri gelmemek üzere tarihe yürüdükleri için, bizler tarihe dayanan gücümüzle, gitmemek üzere geldik. Onlar bir Hilal uğruna batan güneşlerdi. Onun için asla batmayacak, bu hilalin ışığı, çağları aşan iman, aşk, azim olarak yolumuzu, ufkumuzu, en önemlisi kalbimizi, ruhumuzu aydınlatmakta, ebediyen aydınlatmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Türk Milletinin Çanakkale bilince sahip olduğu sürece yenilmeyeceğini vurgulayan Yıldırım, “Milletimiz, bu gerçeği, 15 Temmuz işgal girişimini canı ve kanı pahasına püskürterek bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle, Afrinde teröristleri ve destekçilerini hezimete uğratarak destan yazan Kahraman Mehmetçiğimize Selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Milli ve tarihi hassasiyetlere son derece önem veren Eğitim-Bir-Sen olarak, vatanımızı, istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmek için Çanakkale ruhunu diri bir bilinçle hep canlı tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Tarihimizin bu iftihar tablosunu ve şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com