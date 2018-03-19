ÇANAKKALE VEFASI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü anma töreni dün gerçekleştirildi. Malatya Şehir Mezarlığı Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen anma programına Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Malatya’da faaliyet gösteren şehit ve gazi derneklerinin başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Çelenk sunumun ardından saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirilirken, program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Vali Ali Kaban, Şehitlik Özel Defteri’ne yazdı. Vali Kaban, necip Türk milletinin birlik ve beraberliği, kutlu vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna inanç, cesaret ve teslimiyetle mücadele ederken şahadetle şereflenen aziz şehitlerin manevi huzurlarında olduklarını söyledi.

BU TOPRAKLARI MİRAS BIRAKTILAR

Türk milletinin Anadolu coğrafyasında yekvücut olarak mücadele verdiğini hatırlatan Vali Kaban, “O şehitler ki Malazgirt'ten Çanakkale'ye uzanan ve İstiklal Savaşı ile taçlanan kahramanlık destanları ile Türk'ün esir edilemeyeceğini, al bayrağın göklerden indirilemeyeceğini, vatan toprağına uzanan ellerin kökünden kırılacağını şanlı tarihimiz boyunca tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizin Anadolu'yu ebedi Türk yurdu yaptığı zaferler, milletimizin sarsılmaz iradesini tesis eden kodların en asil tezahürleridir.Çünkü bu zaferlerin mimarı olan Türk milleti, hiçbir aidiyet gözetmeksizin bütün dinamikleriyle Sarıkamış’tan Gelibolu’ya kadar Anadolu coğrafyasında yekvücut olarak mücadele vermiş, kanını ve bedenini katık ettiği bu toprakları ebedi Türk Yurdu olarak bizlere miras bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR GÜÇ MUVAFFAK OLAMAYACAK

Vali Kaban, “Devletimiz ve milletimiz üzerinde hesap ve plân yapanlar bilmelidir ki necip Türk milleti dün olduğu gibi bugün de ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ anlayışıyla kutsallarının yılmaz bekçisidir. Şerefli ecdadımızın emanetleri, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar, sarsılmaz bir iman ve iradeyle muhafaza ve müdafaa edilecek; birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmaya hiçbir güç muvaffak olamayacak, buna yeltenen herkesin karanlık emelleri mutlak hüsranla son bulacaktır.Bu gurur günümüzde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin varlığı ve bütünlüğü uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve sonsuzluğa yürüyen şanlı gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.Ruhları şad, makamları cennet olsun” şeklinde konuştu.

Ziyaretçilere yağlı buğday çorbasının ikram edildiği anma töreni, şehit ve gazi mezarlarının ziyaret edilip karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi