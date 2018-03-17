Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144

ÇANAKKALE SAVAŞINDA ASKERİN YEDİĞİ YEMEKTEN  VATANDAŞA İKRAM EDİLDİ

Battalgazi Belediyesi ve Derme İlkokulu tarafından ortaklaşa olarak ‘Çanakkale Savaşında Askerin Son Yemeği’ adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlara, Çanakkale Savaşı’nda askerin son yemeği olan üzüm hoşafı ve yulaf ekmeği ikram edildi.

ÇANAKKALE SAVAŞINDA ASKERİN YEDİĞİ YEMEKTEN  VATANDAŞA İKRAM EDİLDİ

Battalgazi Belediyesi ve Derme İlkokulu tarafından ortaklaşa olarak ‘Çanakkale Savaşında Askerin Son Yemeği’ adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlara, Çanakkale Savaşı’nda askerin son yemeği olan üzüm hoşafı ve yulaf ekmeği ikram edildi.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 17:15
ÇANAKKALE SAVAŞINDA ASKERİN YEDİĞİ YEMEKTEN  VATANDAŞA İKRAM EDİLDİ

Battalgazi Belediyesi ve Derme İlkokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Çanakkale Savaşında Askerin Son Yemeği’ adlı etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. İnönü Kapalı Çarşı üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Bülent Eriş, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Derme İlkokulu Müdürü Orhan Özalp ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

Programda ilk olarak Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı tarafından bir gösteri yapıldı. Mehteran takımı gösterisinin ardından günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkat çekerek, “İçinde geçtiğimiz günler önemli günler. Türkiye coğrafyası açısında da önemli günler. Bundan 103 yıl öncede içinde geçtiğimiz günler önemli günlerdi. Ülkemizi bölüp parçalamak, her tarafını işgal etmek, Türk vatanını ve milletini yok etmek amacıyla bütün haçlı zihniyetinin saldırdığı o Çanakkale Savaşları’nda, 230 bin şehit verdik. Ama Çanakkale’yi geçilmez hale getirdik. Orada Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün şu emrini ifade etmeden geçemeyeceğim. ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’ demiştir. Ve Çanakkale Zaferi’ni zafer yapan denizden geçemeyeceğini anlayan düşman, cephe gerisinde yok etmek istemesi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün engin tecrübesi, arka cepheyi görüp gözetmesi ve orada düşmanı Gelibolu yarımadasına çıkmasını engellemesi Çanakkale Zaferi’ni kalıcı kılmıştır. Onun içindir ki geçmişini bilmeden, geleceğine güvenle bakmam mümkün değildir. ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, kanla ıslanmadıkça, düşmana terk edilemez’ hadisesidir. İşte Türk milleti, vatanın her karış toprağında binlerce şehidin kanının olduğu bu kutsal vatan topraklarının bize bedeli ağır olmuştur. Bundan sonra da ağır olacaktır. Bu coğrafya üzerinde hesabı olanlar dünde vardı, bugünde var, yarında olacaktır. Ama biz uyanık olacağız. Bu vatanın birliğini, beraberliğini, dirliğini, düzenini devam ettirme noktasında üzerimize düşeni en güzel şekilde yerine getireceğiz. Herkesi seveceğiz, sevdireceğiz. Herkesi kucaklayacak bir dili de dil olarak benimseyeceğiz. Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatanı için canlarını feda eden insanlara biz ne yapsak azdır. Bizim şehitlerimize karşı şükranımız ve minnetimiz çok büyüktür. Şehit aileleri bize onların emanetidir. Bütün şehit ailelerine ve yakınlarına, son zamanlarda Afrin’de şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum, Allah’tan sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. O insanlara şunu ifade etmek istiyorum. Sadece 18 Mart’ta değil, yılın herhangi bir gününde, her hangi bir noktada, hangi konuda, ne tür sıkıntıları olursa her daim başımızın tacılar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Çanakkale Savaşında askerin son yemeği olan üzüm hoşafı ve yulaf ekmeği ikram edildi. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 17.03.2018 17:47
Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanMalatyaÇANAKKALE SAVAŞI‘Çanakkale Savaşında Askerin Son Yemeği Adlı EtkinlikDerme Ilkokulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 KAYA’DAN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI
 KAYA’DAN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI
MALATYA GECE YARISI SALLANDI
MALATYA GECE YARISI SALLANDI
BUGÜN SU YOK!
BUGÜN SU YOK!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim