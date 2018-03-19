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‘ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA ASKERİN SON YEMEĞİ’

Battalgazi Belediyesi ve Derme İlkokulu tarafından ortaklaşa olarak ‘Çanakkale Savaşı’nda Askerin Son Yemeği’ adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlara, Çanakkale Savaşı’nda askerin son yemeği olan üzüm hoşafı ve yulaf ekmeği ikram edildi.

‘ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA ASKERİN SON YEMEĞİ’

Battalgazi Belediyesi ve Derme İlkokulu tarafından ortaklaşa olarak ‘Çanakkale Savaşı’nda Askerin Son Yemeği’ adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlara, Çanakkale Savaşı’nda askerin son yemeği olan üzüm hoşafı ve yulaf ekmeği ikram edildi.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 11:05
‘ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA ASKERİN SON YEMEĞİ’

Battalgazi Belediyesi ve Derme İlkokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Çanakkale Savaşı’nda Askerin Son Yemeği’ adlı etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.İnönü Kapalı Çarşı üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Bülent Eriş, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Derme İlkokulu Müdürü Orhan Özalp ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

Programda ilk olarak Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı tarafından bir gösteri yapıldı.Mehteran takımı gösterisinin ardından günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkat çekerek, “İçinde geçtiğimiz günler önemli günler, Türkiye coğrafyası açısında da önemli günler. Bundan 103 yıl öncede içinde geçtiğimiz günler önemli günlerdi. Ülkemizi bölüp parçalamak, her tarafını işgal etmek, Türk vatanını ve milletini yok etmek amacıyla bütün haçlı zihniyetinin saldırdığı o Çanakkale Savaşları’nda, 230 bin şehit verdik. Ama Çanakkale’yi geçilmez hale getirdik” diye konuştu.

ŞÜKRANIMIZ VE MİNNETİMİZ ÇOK BÜYÜK

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatanı için canlarını feda eden insanlara biz ne yapsak azdır. Bizim şehitlerimize karşı şükranımız ve minnetimiz çok büyüktür. Şehit aileleri bize onların emanetidir. Bütün şehit ailelerine ve yakınlarına, son zamanlarda Afrin’de şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum, Allah’tan sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. O insanlara şunu ifade etmek istiyorum. Sadece 18 Mart’ta değil, yılın herhangi bir gününde, her hangi bir noktada, hangi konuda, ne tür sıkıntıları olursa her daim başımızın tacılar” sözlerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Çanakkale Savaşı’nda askerin son yemeği olan üzüm hoşafı ve yulaf ekmeği ikram edildi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Orhan ÖzalpRecep BulutBATTALGAZİ BELEDİYESİSelahattin GürkanBülent Eriş
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