ÇANAKKALE RUHU ANLATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi(MABESEM) Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, Tarih Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Temsilci Orhan Toğrulca, Kernek Anadolu Lisesi, Beydağı Anadolu Lisesi, Turgut Özal Anadolu Lisesi, Sadreddin Konevi Anadolu Lisesi, Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler, okul idarecileri ve sunumlarını yapmak üzere Avukat Tarihçi Abdulkadir Artan katıldı.

“ÇANAKKALE ÜMMET VE DİRENİŞ BİLİNCİNİN EN SOMUT HALİDİR”

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, Çanakkale Zaferinin tarihimiz açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, yok olmayla karşı karşıya kalmış bir toplumun her kesiminin birlik ve bütünlük içerisinde vermiş olduğu mücadelenin güzel bir örneğini teşkil ettiğini söyledi. Çanakkale Zaferinin özellikle gençler tarafından çok iyi idrak edilmesi gerektiğini ifade eden Akın, “ Çanakkale ümmet ve direniş bilincinin en somut halini oluşturmakla beraber maddi imkânsızlıklar içinde bir bütün halinde hareket ettiğimiz takdirde bütün engelleri aşabileceğimizi gösteren bir zaferdir” sözlerini kaydetti.

Büyükşehir Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Toğrulca, kentin tarihi ve kültürel geçmişine katkı vermek amacıyla çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyledi. Çanakkale Zaferini istatistikler ve sayısal verilerle ifade eden Toğrulca, “Atalarımızın sizlere emanet ettiği bu toprakları sizler daha da ileriye götürmelisiniz” dedi.

KAZANDIRAN BİLİNÇ…

Çanakkale Destanı konferansı sunumunu gerçekleştiren Tarihçi Av. Abdulkadir Artan, Çanakkale Zaferini ve yaşanan mücadeleyi anlatarak, “Çanakkale Savaşı’na gidenler geriye dönmeyeceklerini bilerek gittiler. İşte Çanakkale Zaferi’ni bizlere kazandıran bu bilinçti” dedi.

Çanakkale Zaferine dönemin gençlerinin canlarını vererek kazandığını söyleyen Artan, bugünkü gençlerinde teknoloji ve bilgiyi kullanarak ülkemizi daha iyi seviyelere getirerek atalarının izlerinden gitmeleri gerektiğini ifade etti.

Programda katılımcılara MABESEM’ da görevli müzisyenler Eren Şakrak ve Mutlu Gedik’in katkılarıyla Çanakkale Ezgileri dinletisi gerçekleştirildi.

Programın sonunda Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın tarafından Tarihçi Av. Abdulkadir Artan’a sunumlarından dolayı plaket takdim edildi. (Bülten)