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Can suyu ama yetersiz

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, “BİK’in gazetelerle ilgili yeni kararları, gazeteler için can suyu olacaktır ama yeni düzenlemeyi yetersiz buluyoruz” dedi.

Can suyu ama yetersiz

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, “BİK’in gazetelerle ilgili yeni kararları, gazeteler için can suyu olacaktır ama yeni düzenlemeyi yetersiz buluyoruz” dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:37
Can suyu ama yetersiz

Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanlığı’na seçilen Fatih Avcı’ya, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, ’hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun olağanüstü toplanıp, gazetelerin giderlerini azaltmaya yönelik kararlarını can suyu olarak değerlendiklerini ifade etti. Ancak, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyi yetersiz bulduklarını söyleyen Fatih Avcı, gazetelere yönelik, yeni teşvikleri ve düzenlemeleri beklediklerini bildirdi.

BİK’in kaliteli gazete çıkaran ve bunu gazetenin internet sitesine yansıtan gazetelere ek gösterge verilmesini beğendiklerini dile getiren Avcı, “Kaliteli gazete çıkaran ile düz gazete çıkaran arasında fark olmalı. BİK, bunu teşvik için ek gösterge, yani resmi ilan parasından daha fazla yararlanma imkanı arttırılmalıdır” dedi.

FAİZSİZ KREDİ

BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ise, “ Fatih kardeşimiz, genç bir yönetimle göreve talipli oldu. Bayrağı daha yükseklere çıkarma çabasıyla görevi devir alan yeni yönetime, hayırlı olsun ziyareti için buradayım” diyerek, “ Basın İlan Kurumu bilindiği gibi, basın ile iç içe olan bir kuruluştur. Gazetelere resmi ilan verme aracılık hizmetinin yanı sıra denetim vazifesi de yapmaktayız. Ayrıca eğitim programları uyguluyoruz. Gazeteci derneklerine yılda bir kez karşılıksız yardım yapan Basın İlan Kurumu, gazetecilere ayrıca faizsiz kredi de veriyor” şeklinde konuştu.

Ülke ekonomisine yönelik maniplasyonlar sonucu döviz yükselince, gazete maliyetlerinin de arttığını hatırlatan Abacı, daha sonra özetle şunları söyledi:

"Bunun üzerine olağanüstü toplanan Basın İlan Kurumu genel kurulu, gazete yüzölçümü, yani sayfa sayısı ile satış adedinde yüzde 20 düşüş kararı aldı. Bu uygulama, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ayrıca gazetelerin asgari kadrosunda KOSGEB kanalıyla 2 gazeteci çalıştırılması imkanı getirildi." (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Fatih AvcıGazete
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