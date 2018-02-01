Cami imamlarıyla bir araya geldi 

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen istişare toplantısında öncelikle Yeşilyurt ilçesinde dört yıl içerisinde hayata geçen yatırımlar, geleceğe dönük projeler, alt ve üst yapı hizmetler hakkında sinevizyon gösterimi yapıldı.

Cami imamlarının toplumda önemli görevler üstlendiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumun tüm kesimleriyle aynı yöne bakarak, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla örf, adet, gelenek ve görenekleriyle geçmişten bugüne kadar kültürel zenginlikleri içerisinde barındıran güzel ilçemizi kalkındırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Makamların hepsi gelip geçicidir, önemli olan üstlendiğimiz görevleri, bize emanet olarak bırakılan makamların hakkını verebilmektir. 954,6 kilometrekare yüzölçümüne sahip, 311 bini geçen nüfusuyla birçok kentten daha kalabalık olan ilçemizin bütün alanlarında Yeşilyurt Belediyesinin izini, imzasını ve yaptığı eserleri görebilirsiniz. İlçemizin farklı bölgelerindeki camilerimizde görev yapan imamlarımızda, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza Allah’ın dinini öğretmek, sıkıntılarına ve dertlerine çözüm bulmak adına çok önemli görev ifa etmektedir. Rabbim yaptığınız bu kutsal görevde gücünüzü ve kuvvetinizi artırsın. İlmin ve öğrenmenin yaşı yoktur. Kitap okumanın toplumda daha fazla yaygınlaşması için cami imamlarımıza önemli görevler düşmektedir. İmamlarımızın okuma grupları kurması, tefsir, hadis ve kelam gibi önemli alanlarda iyi noktalarda olmayı hedeflemesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

İmamların Cami ve Kuran Kurslarında yaptıklarına destek olmak adına Yeşilkonak, Gençlik Merkezleri ve Bilgi Evlerinde çok önemli eğitim ve kültürel hizmetler verdiklerini kaydeden Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte yol yürümeye, talep edilen eksikliklere çözüm bulmaya önem veriyoruz. Okullarımız, camilerimiz ve sağlık kuruluşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya gayret ediyoruz” dedi.



İmamların görüş ve önerilerini her zaman dikkate aldıklarını dile getiren Belediye Başkanı Polat, “Temsil ettiği makam toplum açısından önemli olan imamlarımızın sözü ve duruşu bizim için kıymetlidir. Sizlerin projelerine ve önerilerinize her zaman açığız, bugüne kadar birçok ortaklaşa çalışmalar yaptık, bunları artırmamız gerekiyor. Yaptığınız hayır işlerinizde bizimde bir tuzumuz olsun, projelerinize destek olmaya hazırız. Gündüzbey’den Kuran Kursu talebi geldi, hemen yaptık ve Müftülüğümüze teslim ettik” ifadelerini kullandı.



Toplantının son bölümünde söz alan cami imamlarının istek ve önerilerini not alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, iletilen taleplerin yerine getirilmesi için Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine talimatlar verdi.

Düzenlenen istişare toplantısından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan cami imamları daha sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen yatırımlar, sosyal tesisler ve hizmet alanlarını yerinde inceledi.