Çalışmaların izleri asfaltla kapatıldı

Şehit Üsteğmen Cem Şen, Uğur Mumcu, Milli Egemenlik, Kızılay, Sezai Yılmaz ve Atatürk Caddeleri sıcak asfalt ile kaplanarak nezih bir görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Arguvan’da yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Geziye Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile bazı Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve meclis üyeleri de katıldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN İZLERİ

Arguvan’ın caddelerini standartlara uygun hale getirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya’nın bütün ilçelerinde birçok proje ve hizmetler yapıyoruz. Malatya’nın her noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin izleri var. Güzel Arguvan’ımız da altyapı çalışmaları sonrası bozulan caddelerimizi asfaltladık. İlçemizin yolları pırıl pırıl oldu. İlçelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Gece-gündüz demeden milletimize hizmet ediyoruz. Önce altyapıyı bitirdik. İçme suyu ve yağmur drenaj kanalları yaptık. İhtiyaç duyulan yol çalışmalarını da tamamladık. Çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Yapılan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti. Arguvan için el ele verdiklerini belirten Kızıldaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ı Arguvan’da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Büyükşehir Belediyemiz ilçemizin caddelerini asfaltladı. Önemli ve kaliteli bir hizmet. Caddelerimiz güzel bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyemizle ortak çalışarak sorunları çözmeye gayret ediyoruz. Bu güzel iş birliği sayesinde sorunlar çözülüyor. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com