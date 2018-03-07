ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt’ta yapımı süren Gedik Kent Park ile Gedik Müze ve Kültür Evindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ile birlikte yapımı tamamlanan Gedik Kent Park ile tamamlanma aşamasına gelen ‘Gedik Müze ve Kültür Evindeki çalışmaları inceledi. Belediye Başkanı Polat, Yeşilyurt İlçesinde alternatif sosyal alanların yanı sıra bir cazibe merkezi oluşturulması adına yapılan ‘Gedik Kent Park’ projesinin her yönüyle değerli ve kıymetli bir yatırım olduğunu söyledi.

“Gedik tepesi cazibe merkezi olacak”

Yeşilyurt’un sosyal dokusu ve kültürel zenginliklerine değer katacak yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’u ülkemizde örnek alınacak bir ilçe hüviyetine ulaştırmak amacıyla başlattığımız değişim ve dönüşüm hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz.

Yeşilyurt Belediyesi klasik belediyecilik alanında hiçbir eksiklik bırakmazken asıl yarışın olduğu sosyal belediyecilik ve insan odaklı hizmetlerde sürekli ön plandadır. İlçemizin sosyal dokusuna uygun, doğal ve kültürel zenginliklerini yeni yatırımlarla ön plana çıkaracak projelerimizi teker teker hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kadim Çırmıktı’nın yeşil alanları ve doğal güzelliklerine hâkim bir noktada bulunan Gedik tepesini iç ve dış tasarımlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek yeni yatırımlarımızla cazibe merkezine dönüştürüyoruz. Dört katlı sosyal tesis binası, kafe-restoran, rekreasyon alanları, sekili şekilde oluşacak parklar, kamelyalar, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarının yer aldığı ‘Gedik Kent Park’ projemizin büyük bir kısmı tamamlandı. Bölgemizin turizm ve ekonomik yapısına çok önemli kazanımlar sağlayacak olan ‘Gedik Kent Park’ projemizin yanı sıra şu anda inşaatı devam eden Gedik Müze ve Kültür Evimiz tamamlanıp hizmete sunduğumuz zaman Gedik Tepesi her yönüyle cazibe merkezi olacaktır”

“Sosyal tesislerimiz hemşehrilerimizin kendi evi, öz malıdır”

Gedik Kent Park ile birlikte Yeşilyurt’ta hizmete sundukları sosyal tesis sayısını 6’ya çıkaracaklarını ifade eden Başkan Polat, “Hemşehrilerimizin huzur ve güven içerisinde dinlenebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal tesislerimizin sayısını artırmaktayız. Belediyemizin iştiraklerinden olan İŞGEM tarafından başarıyla işletilen Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerimiz, Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı içerisindeki Sema Kafemiz, Ahmet Atılgan Parkı içerisindeki Çırmıktı Sosyal Tesislerimiz, Beylerderesi Düğün-Kafe Sosyal Tesisimiz ve Mustafa Cengiz Karabulut Parkı içerisindeki Şeyhbayram Sosyal Tesislerimizde kaliteli hizmetler sunmaktayız. Vatandaşlarımız aileleriyle birlikte tesislerimize gönül rahatlığıyla gelip yemeklerini yiyip, çay ve kahvelerini içebiliyorlar. Sosyal tesislerimiz hemşehrilerimizin kendi öz malıdır, kendi evleridir” diye konuştu. busabahmalatya.com