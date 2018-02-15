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ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Doğu Kollektörü Hattı çalışmalarına devam ediyor.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Doğu Kollektörü Hattı çalışmalarına devam ediyor.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 15:49
ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Proje kapsamında tren hattının altından yatay sondaj çalışmaları kapsamında 29 metre hat çalışması yapıldı. 
MASKİ Genel Müdürlüğü sağlam altyapı hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Yıllardır beklenen dev projenin devam ettiğini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Bu dev projeyi hataya geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Malatya’nın doğu bölgesini kapsayan projemizde kanalizasyon altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Maliyeti 17,4 milyon TL olan 33 kilometrelik projemizin 1. etap altyapı çalışmalarında hızla ilerliyoruz. Doğu Bölgesinde gerçekleştirdiğimiz dev proje ile Üniversite, Çamurlu, Fırıncılar, Bulgurlu, Hacı Yusuflar, Villakent, Dağtepe Mahallesi, Yeni stadyum ve Orduzu’nun bir kısmını kapsayan kanalizasyon altyapısını yeniliyoruz. Proje kapsamında Battalgazi TCDD Tren İstasyonu çıkışında yatay sondaj çalışması gerçekleştirdik. Tren yolunun altından 29 metrelik kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladık. Doğu bölgemizin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bölgedeki kanalizasyon altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sağlam ve modern bir şehir için uzun yıllar dayanıklı altyapı inşa ediyoruz” dedi.busabahmalatya.com 
 

İHA

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel MüdürlüğüMASKİDoğu Kollektörü HattıMalatyaMalatya Haberleri
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