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ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesinde 3 bin metre, Ilıcak Mahallesinde ise 4 bin 960 metrelik içmesuyu hat çalışması gerçekleştirdi. 

ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesinde 3 bin metre, Ilıcak Mahallesinde ise 4 bin 960 metrelik içmesuyu hat çalışması gerçekleştirdi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 13:34
ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Malatya’nın altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalarımız devam ediyor.

Akçadağ İlçemizde Doğanlar ve Ilıcak Mahallelerinde içmesuyu çalışmaları gerçekleştirdik. Doğanlar Mahallesinde 3 bin metrelik içmesuyu hattı, sondaj çalışması ve su deposu inşası yaptık. Ilıcak Mahallesinde ise 4 bin 960 metrelik içmesuyu hat çalışmasını tamamladık. Mahallelerdeki içmesuyu sorununu çözerek vatandaşlarımızı sağlıklı içmesuyuna kavuşturduk. Sağlam altyapı ile sağlam gelecek kurmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Malatyamızın 50 yıllık geleceğini inşa etmek. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

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