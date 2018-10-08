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Çalışmalar devam ediyor

MASKİ içme suyu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Düzce ve Budak mahallelerine 5 bin 82 metrelik içme suyu isale hattı inşa ediliyor.

Çalışmalar devam ediyor

MASKİ içme suyu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Düzce ve Budak mahallelerine 5 bin 82 metrelik içme suyu isale hattı inşa ediliyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:55
Çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir ilçesi Düzce ve Budak mahallelerine kaynak suyu getirecek olan isale hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Sık sık arıza olan eski isale hattında arazi şartlarının çetin olması nedeniyle müdahalede zorlanan MASKİ,  bu durumu ortadan kaldırmak için 2. etap içme suyu çalışmaları kapsamında Düzce ve Budak mahallelerine 5 bin 82 metrelik içme suyu isale hattı inşa ediyor.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Düzce ve Budak mahallelerine bin 822 metrelik duktil boru, 655 metrelik ise polietilen kullanılarak toplamda ise 5 bin 82 metrelik içme suyu isale hattı inşa ettiklerini söyledi. Mumcu, “Çalışmalarımız devam ediyor. MASKİ olarak Malatya merkez ve ilçelerinde en uzak noktayı, en zor koşulları mazeret olarak görmeden bu çalışmaları yapmak gibi bir görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Amacımız kentimize sağlam ve uzun yıllar işlevsel olacak bir altyapı inşa etmek” dedi. (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
MASKİİçme Suyu
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