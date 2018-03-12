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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Malatya’da, Kent Müzesi yapılacak olan ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Malatya’da, Kent Müzesi yapılacak olan ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
12 Mart 2018 Pazartesi 17:03
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Malatya’da, Kent Müzesi yapılacak olan ve restorasyon çalışmaları devam eden eski Askerlik Şubesinde incelemede bulunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Belediye Başkanı Gürkan’ın yaptı çalışmalara dikkat çekerek, “Ben çalışmaları TBMM kürsüsünde gündeme taşıyacağım” dedi. 


Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya programı kapsamında Battalgazi Belediyesini ziyaret eden MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve MHP İl Başkanı Bülent Avşar ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden eski Askerlik Şubesi’nde incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmaları hakkında MHP İstanbul Milletvekili Erdem’e bilgiler veren Gürkan, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte eski Askerlik Şubesini Kent Müzesi olarak hizmete sunacaklarını kaydetti. 


MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise, sürdürülen çalışmalardan çok etkilendiğini ve bu çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde gündeme getireceğini belirterek, “Çok etkilendiğimi söylemem gerekiyor. Tarihi eserlerimizin bu şekilde korunması veya dokusundan çıkarılmış tarihi eserlerimizin tekrar kendi özün kazandırılması çok büyük bir hizmet.

Battalgazi Belediye Başkanımızın bunu yapması bizim için hem çok etkileyici, hem de Türkiye genelinde örnek oluşturulmalı. Ben İstanbul milletvekiliyim. İnanın biz İstanbul'da bunu göremiyoruz. Ecdat yadigarımız olan tarihi eserlerimizin korunmasını bir tarafa bırakın özüne döndürülmesi ve tarihi dokusunun korunması mutlaka şart. Ben bunu TBMM kürsüsünde de gündeme taşıyacağım” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanArzu ErdemKent Müze RestorasyonBusabah
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