“Çalışırsak Başarılı Oluruz”

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na 3’üncü kez seçilen Adil Culha, Battalgazi ilçe sınırları içerisinde hizmet veren esnaflara teşekkür ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda dün Akpınar ve Kışla Caddesi üzerinde hizmet veren Başkan Culha, esnafların yanında daima yanında olacağını dile getirdi.

HER TARAFA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ

Battalgazi ilçesinin 102 mahallesinde üyelerinin bulunduğunu belirten Başkan Culha, “Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bugün sahadayız. Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın sınırları çok genişledi. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Malumunuz yakında bir seçim geçirdik. Esnaflarımız bizi tekrardan tercih ettiler. Tercih haklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ve ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şu anda sınırlarımız çok büyüdüğü için planlı bir şekilde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün merkezdeyiz. Daha önce Eski Malatya denilen küçük bir yerde hizmet veriyorduk. Hizmet alanımız çok büyüdü, genişledi. Bugünde merkezdeki bazı esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Biz kapsamlı şekilde esnaflara hizmet veriyoruz. Karma oda olduğumuz için Battalgazi’nin 102 mahallesinde de üyelerimiz var” diye konuştu.

BAKANIMIZ SÜREKLİ SAHADA

Sorunlarla ilgili birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Culha, “Değişen Türkiye’ye ayak uydurmak için esnaf ve sanatkar camiasında şu anda şanslı olduğumuz bir Gümrük ve Ticaret Bakanımız var. Bizlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir kurumuz. Sorunlarla ilgili birçok çalışmalar yapıyoruz. Zaten Bakanımız da sürekli sahadalar. Geçen hafta Eskimalatya’daki esnaflarımızı ziyaret ettik. Kendileri yakından alakadar oldular. Bakan olmalarına rağmen bize uzun zaman harcadılar. Esnaflarla birlikte sohbet ettik, gezdik, dolaştık. Sorunları çözme noktasında adımlar atıyoruz. Nihayetinde sorunsuz hiçbir şey yok. Sorunları aşma noktasında ülke olarak da esnaflar olarak da gayret ediyoruz. Bu bizim sahadaki çalışmalarımızla alakalı olacaktır. Eğer biz çalışırsak, hizmet edersek birlikte üretim noktasında gayret edersek daha çok başarılı oluruz. Çünkü bizim geri durma gibi bir şansımız yok. Artık önümüze bakmak zorundayız” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM

Başkan Culha, “Bizim ilk projemiz birlik ve bütünlüğü sağlamak. Biz şu anda dağınık bir durumdayız. Güçlü olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Zaten esnaf ve sanatkarlar camiası ahilik kültüründen gelen bir camia, fedakarlık eden bir camia, suskun kalan bir camia ama asla ezik kalmayacağız, mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi