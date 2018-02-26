ÇALIŞANLARA GÜVEN GELİYOR

Ülkemizde hastanelerde renkli kod sistemlerinin kullanımı yakın zamanda gündeme geldi. TC. Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Dairesi Başkanlığının çalışmaları ile hizmet kalite standartları adına, 2011 yılı Temmuz ayında sağlık çalışanına yönelik Beyaz Kod uygulaması başlatılmıştı. Beyaz kod, hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemiz dışında Malatya’da da gündeme gelen Beyaz Kod ile ilgili Sağlık-Sen Başkanı Mehmet Bingöl çeşitli açıklamalarda bulundu. Bingöl, beyaz kod uygulamasının olması gereken bir nokta olduğunu ve idareci ve yöneticiler tarafından daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Bingöl, “Beyaz kod, Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu bir yönetmelikle Türkiye genelinde tüm kurumlarda sağlık çalışanlarına yapılan sözlü, fiili şiddetten dolayı çıkarılan bir uygulama. Bu kodda görevli arkadaşlar var. Olayın hangi birimde, hangi serviste olduğu anons ediliyor, bildiriliyor. Bu anons üzerine olay yerine gidiliyor ve olay yerinde çalışanlara bununla ilgili destek veriliyor” diye konuştu.

BAKANLIK UYGULAMAYI TAKİP EDİYOR

Beyaz Kod uygulamasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Bingöl, “Bakanlık da bunu takip ediyor. Çalışanlara yapılan sözlü, fiili şiddetten dolayı değerlendirmeler yapılıyor. Ve Bakanlığa iletiliyor. Bakanlık da emniyet kanalı ile birlikte bu konuları takip ediyor. Gerekirse hukuki destek de veriliyor” dedi.

Yine de bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Bingöl, “Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına yapılan şiddetten dolayı çıkarmış olduğu bir genelge var. Yani şiddeti uygulayan kişilerin kesinlikle tutuklanmasını istiyor. Bu da bizim CMUK yasamızda olmadığı için bu tutuklanma çoğu savcı ve hakimlerin kararı ile gerçekleşmiyor. Bundan dolayı çalışanlar ve biz sivil toplum örgütü olarak sıkıntılıyız. Olması gereken yasal düzenlemenin yapılıp, CMUK yasasının içerisinde de yapılan her türlü şiddetin tutuklama kararı olması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Beyaz Kod uygulaması olarak çalışanlara bir güvence noktası verildiğini söyleyen Bingöl, “Bizim de sendika olarak hukuk büromuz var. Bir sıkıntı ile karşılaşıldığı zaman bizlere başvuruyorlar veya biz kendilerini ziyaret ediyoruz. Bu süreçte davacı olmak istedikleri takdirde avukatımıza yönlendiriyoruz. Avukatımız da bu konuları değerlendirip ona göre arkadaşlarımıza destek veriyor. Bunun da kurumda bazı aksaklıklarını görebiliyoruz” diyerek bu aksaklıkları anlattı.

UYGULAMADAN DOLAYI ÇALIŞANLARA GÜVEN GELİYOR

Bingöl, “Kendi personeliniz sözlü ve fiili şiddete maruz kalmışsa tüm kurumların içerisinde de avukat birimleri, hukuki birimler olduğu için bunların çalışanın yanında yer alıp, idarecilerimizin, yöneticilerimizin bu hususta ciddi bir destek vermesini bekliyoruz. Bu durumun önlenebilmesi için de başında söylediğimiz gibi yasal bir düzenlemenin olması gerekiyor. Yasal düzenleme olursa bu daha da elimizi güçlendirir. Bu yüzde 13 kuralında bakanlıkta bunları takip ediyor. Beyaz Kod uygulaması olması gereken bir nokta. Bu uygulamadan dolayı tabi ki çalışanlara daha fazla güven geliyor. En azından yönetimi, Sağlık Bakanlığını, idareleri kendi yanında hissediyorlar. Bu da onlara bir destek oluyor. Ancak bunun biraz daha desteklenip, idareci ve yöneticilerimizin de bu hususta çalışanların yanında olması gerektiğine inanıyoruz. Böyle olursa daha iyi olacağını düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.