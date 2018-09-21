Çalık’tan muharip gazilere ziyaret

Beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve partililerle birlikte TOKİ Gazeteciler ve Gaziler Sitesi’nde oturan Muharip Gazileri evlerinde ziyaret eden Çalık, gazilerin ellerini öpüp, sohbet etti.

ERDOĞAN’DAN SELAM

Muharip Gazilerin ve aileleri ile sohbet eden Çalık, “Kıbrıs Barış Harekatı’na gidip muharip gazi olarak ülkemize dönen büyüklerimizin ellerini öpmeye geldik. Gazilerimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdik. Sizin gibi yiğitlerin evlatları olmak bizim için çok büyük bir gurur vesilesi. Biz sizlere hangi hizmeti getirirsek getirelim, sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Şehit ailelerimizi ne kadar desteklesek onlara hangi maddi ve manevi imkanları sunsak biliyoruz ki şehidimizi geri getiremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminde başlayan şehit aileleri ve gazilerimize sahip çıkan bir liderimiz var. Şehitlerimizin emanetleri ailelerimiz ve gazilerimiz için üzerimize ne düşüyorsa başımızla gözümüz üstüne. Sizlerin yanındayız” sözlerini kaydetti.

Çalık, “Gazilerimizin ellerinden öpüyorum. Bu topraklar vatan olduysa gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde” dedi. (Haber Merkezi)