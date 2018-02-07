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Çalık’a forma 

Malatyaspor Taraftaralar Derneği, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı ziyaret ederek, 11 Şubat Pazar günü yapılacak taraftar moral gecesine davet etti. 

Çalık’a forma 

Malatyaspor Taraftaralar Derneği, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı ziyaret ederek, 11 Şubat Pazar günü yapılacak taraftar moral gecesine davet etti. 

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 18:01
Çalık’a forma 

Ak Parti İl binasında gerçekleşen ziyarette İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a gecenin davetiyesini veren Malatyaspor Taraftaralar Derneği yöneticileri Şabi Doğan ve Murat Soysal, ayrıca Öznur Çalık’a adının yazılı olduğu Evkur Yeni Malatyaspor forması da hediye etti.
Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Çalık, programının uygun olması halinde geceye katılacağını söyledi.
Taraftarlar Derneği yöneticileri Murat Soysal ve Şabi Doğan ise Çalık ve Kahtalı’ya Evkur Yeni Malatyaspor’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaspor Taraftaralar DerneğiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık
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