ÇALIK'TAN , HEKİMHAN VE ARGUVAN MESAJI

Milletvekili Çalık, “İnşallah Allah nasip ederse AK belediyecilikle tanışmayan Hekimhan ve Arguvan ilçelerimizin de AK belediyecilikle tanışmasını gönülden arzu ediyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya 6. İl Kongresi’nde tek listeyle giren ve tekrar İl Başkanı olan Hakan Kahtalı’ya dün hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Milletvekili Öznur Çalık ve İl Başkanı Hakan Kahtalı dışında, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri de yer aldı.

Ziyarette ilk konuşmayı İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptı. Kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a teşekkür eden Başkan Kahtalı, dava uğruna bütün teşkilatlarıyla birlikte ellerlinden gelen ne varsa bundan önce olduğu gibi bugünden sonra da ortaya koyacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da sözlerine önceki gün Afrin’deki çatışmada şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar dileyerek başladı.

O BÖLGENİN SICAKLIĞINI HİSSSETTİK

Terör örgütleriyle mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini anımsatan Milletvekili Çalık, “Dün Hatay’daydık. O bölgenin sıcaklığını, o bölgenin, insanlarımızın şefkatini, merhametini çok net bir şekilde hissettik. O bölgedeki bütün kardeşlerimize de göstermiş oldukları hoşgörü, sevgi ve muhabbet için ben hassaten teşekkürlerimi iletiyorum. Ve inşallah terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Uluslararası güçlerin ve onun işbirlikçisi terör örgütleriyle mücadelemizin sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

MALATYA’MIZ CUMHURBAŞKANIMIZI 17 KEZ AĞIRLADI

AK Parti İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’nde Başbakan Binali Yıldırım’a olan sevgi gösterisinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Milletvekili Çalık, şunları kaydetti:

“Öncelikle Malatya’mıza teşekkür borcumuz var. Partimiz kurulduğu günden itibaren 16 yıldır Malatya’mız Cumhurbaşkanımızı 17 kez ağırladı. Ve her ağırladığında Cumhurbaşkanımız her defasında gittiği diğer illerde ve toplantılarda çok güzel cümlelerle dile getirdi. Malatya’nın gösterdiği ev sahipliği için teşekkürlerini sundu. Ve geçtiğimiz hafta sonu 6. Malatya İl Olağan Kongremizi yaptık. Ve Cumhurbaşkanımızın kıymetli yol arkadaşı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ı Malatya’mızda ağırladık. Havaalanından çıktığımız andan itibaren caddeler vatandaşlarımızın sevgi gösterileriyle vücut buldu. Ve Kapalı Spor Salonu’nun önüne geldiğimizde de oradaki insanlarımızın muhabbeti, sevgisi ve Sayın Başbakanımıza göstermiş olduğu coşku hepimizi çok etkiledi. Ve ben bu vesileyle Malatyalı hemşehrilerimizin Başbakanımıza göstermiş olduğu bu ev sahipliği için hassaten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Malatya teşkilatının güçlü olması Malatya’ya getirilecek hizmetlerin de aralıksız bir şekilde devam etmesine vesile oluyor. Ben ilk andan itibaren görev alan bütün il başkanlarıma ve görev alan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”

ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ VAR

2019 seçimlerinde Arguvan ve Hekimhan belediyelerini AK belediyecilikle tanıştıracaklarını söyleyen Milletvekili Çalık, “Önümüzde çok önemli bir süreç var. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekilliği seçimi ve yerel seçimler. İnanıyorum ki, Malatya her defasında nasıl tarih yazdıysa yine tarih yazmaya bu kadrolarımızla devam edecek. İlimizdeki ilçelerle birlikte yerel seçimlerde inşallah bu defa 13 ilçenin 13’ünü almayı hedefimize koymuş vaziyetteyiz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Malatya bir bütün çıksın istiyoruz. İnşallahAllah nasip ederse AK belediyecilikle tanışmayan Hekimhan ve Arguvan ilçelerimizin de AK belediyecilikle tanışmasını gönülden arzu ediyoruz. Gittiğimiz illerdeki AK belediyecilik hizmetlerini görüyoruz. Ve onlara da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

MİLLİ VE YERLİ DURUŞUMUZ DEVAM EDECEK

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Yenikapı Ruhu’nu devam ettirdiğini dile getiren Milletvekili Çalık, “2019’dan bahsedince süreci sizinle kısaca paylaşmak isteriz. 2013, 2053 ve 2071 hedeflerine giderken 2019 Türkiye’nin önündeki en önemli viraj. Ve biz bu virajı almak için çok dinamik bir şekilde teşkilat olarak çalışmak zorundayız. Ve milletimizle birlikte hemhal olmaya devam etmek zorundayız. 15 Temmuz sonrası Milliyetçi Hareket Partisi’yle başlatmış olduğumuz Yenikapı ruhu, Milli ve yerli duruş, kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Yenikapı ruhu devam ettiriliyor. Darbecilere karşı ve ülkenin karşısında duran, büyümesine ve gelişmesine karşı duran güçlere karşı milli duruşunu devam ettiren Devlet Bahçeli’ye ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah Cumhur İttifakı olarak nitelendirdiğimiz Milli ve yerli duruşu olan kişilerle yol yürüyüşümüz 2019’da Allah izin verirse devam edecek. Ve 2019’daki önce Cumhurbaşkanlığı seçimleri, sonrasında da milletvekilliği seçimlerini kadrolarımızla birlikte hem meclise hem de Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

İNSANLARIMIZIN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR

Milletvekili Çalık, Cumhur İttifakı’nın başarılı olacağını belirterek, “Cumhur ittifakının karşısında duran gayri milli ve gayri yerli olan siyasi partileri de milletimiz sandıkta gereken cezayı verecek. Afrin’de terör örgütleri, PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin, DEAŞ unsurlarının, içerde ve dışarıda FETÖ terör örgütlerinin maalesef şehit ettiği insanlarımızın kemiklerini sızlatıyor. Bunu yerli ve mili duruşun karşısında olan tüm siyasi partilerimiz için söylüyorum. Başta CHP olmak üzere onun Adalet Yürüyüşlerinde, Gezi olaylarında kol kola girdiği HDP dahil olmak üzere gayri milli ve gayri yerli duruşu olan partilerin gereken cevabını biz değil milletimiz sandıkta verecek. Ben buna inanıyorum. Ve bütün siyasi partileri de vatanın bölünmez bütünlüğü çerçevesinde bir arada olmaya davet ediyorum. İnşallah bu Cumhur İttifakıyla Türkiye’miz 2019 seçimlerinde başarılarına, başarı ekleyecek. Güçlü ülkenin inşası için Cumhur İttifakı en başarılı ittifak olacak diyorum” şeklinde konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi