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Çalık'ta Unutmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Malatya Milletvekili Öznur Çalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çalık'ta Unutmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Malatya Milletvekili Öznur Çalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

22 Nisan 2018 Pazar 18:23
Çalık'ta Unutmadı

Çalık Mesajında Şu İfadelere Yer Verdi:

23 Nisan, aziz milletimizin istiklal ve istikbaline yön verdiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla, demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı dönüm noktalarından biri olmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en önemli göstergesidir.      

Azim ve tutkuyla bağımsızlık mücadelesine ışık tutan, ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kilometre taşlarını döşeyen Meclisimiz, ülkemizin geleceğine yeni ufuklar açmıştır. Savaşlardan bitap düşen, yok olma sürecindençıkaraktekrar küllerinden doğan milletimizin arkasındaki yegâne güç yeni kurulan meclisimiz olmuştur. Bağımsızlık meşalesini sımsıkı tutan her bir ferdiyle düşmana karşı omuz omuza mücadelenin başlatıldığı yer olan TBMM’de yeni bir varoluşun ilk adımları atılmıştır.Milletin temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan meclis, milli mücadeleyi yönetmiş, bağımsız gücünü milletten alan bir devlet anlayışı ileCumhuriyeti ilan etmiştir. Öyle ki MilliMücadelede dahi meclis üstünlüğü temel ilke olarak benimsenmiş, en zor şartlar altındaTBMM’nin demokratik muhafazasına ehemmiyet gösterilmiştir. Böylece meclisimiz, tüm mazlum ve mağdur milletlerin bağımsızlık inancına ve hür yaşama arzusuna nasıl ulaştığını göstermiş, örnek olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, tarihin seyrini değiştiren bu olaylar silsilesinin ve başarılarının altındaki en büyük kahramanlık destanını yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki tüm milletvekillerini şükranla, rahmetle yad ediyor; vatanımızın müdafaasında canını esirgemeyen tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizeAllah’tan rahmet diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bu anlamlı günün tüm dünya çocuklarına barış, mutluluk ve daimi tebessüm getirmesini temenni ediyorum. (Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 22.04.2018 18:49
Anahtar Kelimeler:
Çocuk BayramıÖznur Çalık
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