Çalık; 'Onlar kaçacak biz kovalayacağız”

Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede ilk olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kongremizin bu heyecanla gerçekleşmesi aslında AK Parti'nin fotoğrafını ortaya koyuyor. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi ve o günden bugüne kadar hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 16 Temmuzdan sonra ülkemiz dünyaya ve bölgeye yön çizmeye başladı. Dün de sınırlarımızın korunması için ordumuz Afrin'e operasyon başlattı. Ben ordumuza zaferler diliyorum” şeklinde konuştu.



Yeşilyurt olarak 2019'a hazır olduklarını belirten Polat, “2019'da Cumhurbaşkanımızı yüzde ellinin üzerinde bir oyla tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Malatya'da geçmişte verdiğimiz desteğin çok daha büyüğünü vereceğiz. Ben bu kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan ise kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'mızı daha yukarılara taşırız. Biz bugüne kadar Yeşilyurt Gençlik Kollarımızla bir ve beraber çalıştık, bundan sonra öyle olacak. Ben seçilecek yeni yönetime başarılar dilerim” dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Artık kongrelerimizde son aşamaya geldik. Kongrelerimizle birlikte ciddi anlamda yenilendik ve güçlendik. AK Parti bir dava partisidir ve AK Parti'de eski-yeni olmuyor. Herkes bu davanın bir neferidir. Ben yeni seçilecek tüm arkadaşlarımıza ve eski arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Afrin operasyonuna da değinen Çakır, “Türkiye emperyalizm ile ve onun uşakları ile mücadele eden büyük bir ülke, biz bunun da üstesinden geleceğiz. Bölgedeki hiçbir terör unsuruna izin vermeyeceğiz, sınırlarımızı güçlendireceğiz. Allah askerimize ve ordumuza güç, kuvvet versin ve onların yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.



AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise sözlerine ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirerek başladı. Kahtalı, “Ordumuz dün itibariyle Afrin'e girdi, Allah mehmetçiklerimize yardım etsin. Bizim mücadelemiz hem içeride hem dışarıda devam edecek. Onlar ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar biz bütün oyunları bozacağız. Ülkemize saldıranlara en iyi cevabı vereceğiz” şeklinde konuştu.



AK Parti’nin 2019'da yapılacak seçimlerde yeniden iktidar olacağını aktaran Kahtalı, “Ben bu vesile ile Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanımıza ve yönetimine bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum, yeni yönetime de başarılar diliyorum. Gençlik bizim partimizin her zaman lokomotifi olmuştur, bundan sonra da öyle olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar da, AK Parti'nin gençlere büyük önem verdiğini söyleyerek, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise konuşmasında şu ifadelerini kullandı:



“Kongreler yorgunlukların bir kenara bırakıldığı bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Ben bu süreçte görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha güçlü bir şekilde hedeflerimize ulaşmak için çalışacağımıza da inanıyorum”. Zeytin Dalı Harekatını değerlendiren Şahin, “Dün Mehmetçiğimiz Afrin'e girdi ve orada o halka zulmeden, halkın yaşama hakkını elinden alan emperyalizmin uşaklarını yok etmek için oraya girdi. Biz orada bir terör koridorunun oluşmasını ve İsrail gibi bir çıbanın orada çıkmasını engelleyeceğiz. Orada ezilen halkları özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz. Bizi kimse engelleyemez. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü kimse bozamaz. Biz bu konuda gerekli olan her adımı atarız, kimseden de izin almayız” ifadelerine yer verdi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, AK Parti'de bayrak yarışı olduğunu söyleyerek, bütün teşkilatlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Bakan Tüfenci, 15 Temmuz'dan sonra bütün terör örgütleri yok olana kadar büyük bir mücadele başlattıklarını söyleyerek, ‘Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüfenkci, “Asla ama asla sınırlarımızın dibinde de bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmedik. Allah’ın izniyle bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Kim ne derse desin önemli olan Türkiye'nin dediği, önemli olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğidir” ifadelerini kullandı.



Bazılarının, Zeytin Dalı Harekatı’na karşı halkı sokağa çağırdığını söyleyen Tüfenkci, “Bırakın halkı sokağa çağırmayı, siz terör örgütlerinin yanında olacağınıza, milletin yanında olun, halkın yanında olun, Türkiye'nin yanında olun. Gidip PKK'nın, PYD'nin yanında olmanız sizlere bir şey kazandırmaz. Ne sizlere, ne de siyaset yaptığınız kuruma bir şey katmaz. Onun için bizler bugüne kadar halkın yanında olduk, halkla beraber yürüdük, halkla beraber seçimlere gittik ve halk bizi iktidara getirdi. Biz Türkiye'yi kalkındırma yolunda, Türkiye'yi geliştirme yolunda sizlerden aldığımız destekle, milletten aldığımız destekle yolumuza Allah’ın izniyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, “AK Parti ile birlikte siyaset gençleşti ve Türkiye güçlendi. Biz her yerde ve her zaman gençliğimiz için birçok icraat yaptık. Bunlardan en önemlisi seçilme yaşını düşürmemiz oldu. Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz” dedi.



Afrin’e düzenlenen operasyon ile ilgili de konuşan Çalık, “Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor, Ortadoğu da zor bir süreçten geçiyor bu. O yüzden bizim bir ve beraber olmamız lazım. Biz ülkemiz ve bölgemiz için bütün terör unsurları ile mücadele edeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız” diye konuştu.



Kongrede AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları yeni Başkanı İsmail Caner Kaymaz oldu.



Kongreye, Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı. iha. busabahmalatya.com