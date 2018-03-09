ÇALIK, OKUMA-YAZMA ÖĞRENEN KADINLARI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı Okuma ve Yazma Seferberliği projesi kapsamında Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda açılan 4 sınıfta eğitim gören kadınları ziyaret eden Çalık,’a Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Milli eğitim Müdürü Ali Tatlı eşlik ettiler.Çalık, kursa giden yaşlı kadınların ellerini öptü ve eğitim görmeleri konusunda sohbet etti.

ELLERİ ÖPÜLESİ ANNELERİMİZ

Çalık, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çok kıymetli hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu okuma-yazma seferberliğinin Malatya’da açılan okullarımızdaki sınıflardayız. Elleri öpülesi annelerimiz, ablalarımız ve okuma fırsatı bulamayan kardeşlerimiz Okuma-Yazma Seferberliğinde sınıfları doldurmuş. Okuma-yazma oranımız yüzde 94’lere çıkmış vaziyette. Okuma-yazma bilmeyen yüzde 6’lık oran ile ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde okuma-yazma seferberliği başlamış vaziyette” sözlerini kaydetti.

Çalık, sınıfta 70 yaşındaki bir yaşlı kadının okuma-yazmaya olan ilgisinden dolayı teşekkür ederek, “Okuma-yazma bilmeyen herkesin bu kampanyaya katılmasını gönülden arzu ediyorum. Yaşlı annelerimizin ve ablalarımızın, kardeşlerimizin okuma-yazma seferberliğine ilgi göstermesinden dolayı çok büyük bir mutluluk duydum. Şuanda Malatya’da 3 bin 715 kişi okuma-yazma seferberliğine katılmış ve bunların sadece 160 tanesi erkek ve geriye kalanı ise kadınlarımızdan oluşuyor. Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük etmiş olduğu bu kampanya nasip olursa o yüzde 6 oranındaki okuma-yazma bilmeyen oranımızı da aşağıya çekecek” şeklinde konuştu.

Okuma-yazma kursuna katılan yaşlı kadınlar kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ederek, dua ettiler.Kadınlara karanfil dağıtan Çalık, yeni okumaya başlayan yaşlı kadınlarla yakından ilgilenerek, yanları oturup birlikte ders yaptı. (Bülten) busabahmalatya.com