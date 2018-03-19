ÇAKIR’DAN 3 AYLAR VE KANDİL MESAJI

Başkan Çakır mesajında şunları söyleri:

“Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum.Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. Bu özel gecelerin, gönüllerimize huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini diliyorum. Başta Zeytin Dalı Harekâtı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize acil şifalar diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.”(Bülten)buısabahmalatya.com