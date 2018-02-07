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ÇAKIR:'' SAĞLIK ÖNEMLİ''

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sağlık İl Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Recep Bentli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. 

ÇAKIR:'' SAĞLIK ÖNEMLİ''

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sağlık İl Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Recep Bentli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. 

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 16:49
ÇAKIR:'' SAĞLIK ÖNEMLİ''


Ziyarette sağlık alanında Malatya’da yaşanan olumlu gelişmeler de konuşuldu. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Çakır, bir şehrin fiziki gelişmesinin yanında eğitim ve sağlık alanındaki gelişmesinin de çok önemli olduğunu belirterek, “Malatya’da her geçen yıl sağlık alanındaki gelişmeleri gözlemlemekteyiz. Sağlık Bakanlığının ilimizde ciddi yatırımları bulunuyor. Yapılan Yeni Devlet Hastanesi ve yeni yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Fizik Tedavi ve Diş Hastanesinin ilimizi sağlık alanında daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her alanda gelişmesini sağlamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya’nın fiziki gelişmesi, şehirleşmesi ne kadar önemliyse eğitim ve sağlık alanındaki gelişmesi de bizim için aynı derecede önemlidir. Malatya her alanda bölgesinde öne çıkan, öncü illerden biri olmalı. Sağlık alanındaki gelişmeler ilimize katkı sağlayacak ve geliştirecek boyutlara ulaşmış durumda. Sağlık alanındaki bu başarılardan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Yeni görevinizde Allah yardımcınız olsun, hayırlı hizmetler üretmenizi temenni ediyorum” dedi.


“Yoğun çalışma içerisindeyiz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ise “İl Sağlık Müdürlüğü olarak sizlerin de destekleri ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kadın Doğun ve Çocuk Hastanesi belli bir seviyeye getirildi, ağız ve diş sağlığı ile fizik tedavi Merkezimizin çevre düzenleme çalışmalarını yaparken Büyükşehir Belediyemizin yardım ve katkılarını gördük. Görevimiz sırasında sizlerin de desteği ile hayırlı işler yapmaya gayret edeceğiz. Tekrar ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İnönü Caddesi esnafına ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Sağlık Müdürünü ziyaret ettikten sonra İnönü Caddesi üzerinde bulunan esnafları da ziyaret edip, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden İnönü Caddesi esnafları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Malatya’ya yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 07.02.2018 17:54
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